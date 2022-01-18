Красноярские школы возьмут под круглосуточную охрану после череды сообщений о лжеминировании

Александр Речицкий Фото: МВД

Каждая школа в Красноярске будет взята под круглосуточную охрану после череды сообщений о лжеминировании. Об этом заявил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. Как сообщили в пресс-службе МВД, только 18 января было эвакуировано 122 школы, расположенные в 135 корпусах.

На данный момент развернута работа Ситуационного центра МУ МВД России «Красноярское». К работе на местах подключены кинологи и следственно-оперативные группы. По каждому факту лжеминирования заведены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

- Главные трудности, с которыми мы сталкиваемся при работе по таким делам, это высокая степени анонимности сообщающих о минировании. Отправители находятся за пределами Российской Федерации. Нами проработаны предложения для органов самоуправления, администраций учебных заведений и Торговых центров по своевременному реагированию на поступающие сообщения и устранению имеющихся замечаний при организации эвакуации граждан и детей, в том числе по их размещению в обогреваемых помещениях, - заявил Александр Речицкий.

Напомним, что в Красноярске 4 день продолжаются эвакуации учащихся школ города. 18 января многих детей из зданий образовательных организаций выводили дважды.

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