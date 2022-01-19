В Красноярске прошла волна «минирований» в детских садах, все учреждения эвакуированы Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 19 января в Красноярске началась волна «минирований» в детских садах. Все дошкольные учреждения города эвакуированы, сообщают в городском управлении образования.

Волна «минирований» перешла со школ, где в течение четырех суток детям не давали учиться, на дошкольные учреждения. Очевидцы сообщают, что эвакуации начались практически с начала рабочего времени.

Сейчас в обстоятельствах «минирований» разбираются полицейские.

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