В Красноярском крае больше не будут эвакуировать школы из-за сообщений о минировании Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевые власти приняли решение отменить эвакуацию из-за сообщений о минировании в школах и религиозных учреждениях. В пресс-службе регионального правительства сообщают, что силовики предпринимают все необходимые меры.

19 января после очередной волны ложных минирований, уже пятой за неделю, власти приняли решение отменить эвакуацию в учреждениях начального и среднего образования. Это связано с тем, что с 18 января все школы взяты под охрану полиции и Росгвардии. Также не будут эвакуировать церкви, так как на мероприятиях, связанных с Крещением соблюдаются все меры безопасности.

- Сейчас сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан на всех объектах, по которым поступили сообщения, а также принимаются меры по выявлению источников информации, - сообщают в пресс-службе правительства Красноярского края.

Власти призывают красноярцев с пониманием отнестись к требованиям правоохранителей, а также сохранять спокойствие и бдительность.

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