«Думала, не выкарабкаюсь»: отшельница Агафья Лыкова вылечилась от загадочной инфекции без лекарств

Агафья Лыкова рассказала, как победила загадочную инфекцию. Фото: РТУ МИРЭА.

Агафья Лыкова поборола страшную инфекцию без помощи лекарств. Об этом 77-летняя отшельница рассказала гостям с большой земли, волонтерам из технологического университета Москвы (РТУ МИРЭА).

Стала родной

- Мы навещаем Агафью Карповну, начиная с 2011 года, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» руководитель экспедиций Андрей Горбатюк. Помогаем по хозяйству: заготавливаем дрова, сено, рыбу. Просто общаемся, разговариваем. За эти годы успели подружиться, Агафья стала для нас родным человеком.

Напомним, отшельница живет одна в глухой тайге с 1988 года. До ее заимки у реки Еринат можно добраться только вертолетом или по реке (если повезет). Сюда семья староверов Лыковых скрылась, спасаясь от преследования властей. Уже в 70-х их обнаружили геологи. А знаменитыми сделал журналист «Комсомольской правды» Василий Песков. Сейчас Агафье 77 лет, здоровье уже не то. Поэтому рядом с ней – помощник, дьякон Георгий. К тому же заимку регулярно посещают инспекторы заповедника «Хакасский» (она находится на их территории), а также студенты и преподаватели из РТУ МИРЭА.

Странная хворь

На этот раз волонтеры подгадали приехать к бабушке Агаше перед зимними праздниками. Конечно, нагрянули не с пустыми руками, а с подарками. Привезли орехи, фрукты и сухофрукты (чтобы витаминов хватило надолго).

Благо доставку вертолетом оплатили спонсоры, они помогают с этим уже много лет. Визит был недолгим, не больше четырех часов, однако успели поговорить о многом.

Волонтеры навестили отшельницу перед зимними праздниками. Фото: РТУ МИРЭА.

Так, отшельница огорошила друзей известием: не так давно она переболела какой-то загадочной инфекцией. Это случилось осенью 2021 года, ориентировочно в конце сентября.

Разумеется, к Агафье можно попасть исключительно с разрешения дирекции заповедника. К тому же надо быть вакцинированным, предъявить ПЦР-текст. Редко, но случается: на заимку проникают настырные блогеры. Не исключено, что кто-то из них занес бабушке заразу.

Главное - восстановиться

- Ой, я-то страшно болела, - поделилась она с волонтерами из технологического университета. - Я уже и лекарства не стала пить. Думала, не выкарабкаюсь. Неделю не могла ни есть, ни пить. Даже картошку не выкопала. Ничего не помогало. Откуда такое пошло?

Поднялась температура, начался сильный кашель, ломало все тело, вдобавок напала слабость, так говорит она о симптомах болезни. Но был ли это коронавирус, определить проблематично. Радует одно: организм отшельницы смог победить страшную хворь. Даже без помощи таблеток.

- Хотя духовные отцы, священники разрешили ей пить лекарства, - отмечает Андрей Горбатюк. – Позволили даже антибиотики.

Тест отрицательный

Теперь главное – поправить здоровье, восстановиться. Ведь после болезни у нее стала сильно трястись левая рука, сетует Агафья.

К слову, отшельницу время от времени осматривает врач. Его визиты организовывают предприниматели-меценаты. В числе прочего, делали тест на коронавирус, рассказал «КП» - Красноярск директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. И результат оказался отрицательным. Так что все обошлось, ковида у Агафьи нет.

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