«До весны не дотянем»: отшельнице Агафье Лыковой доставили вертолетом 700 килограммов сена для коз

В свои 77 Агафья Карповна целыми днями хлопочет по хозяйству. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Агафье Лыковой отправили вертолетом 700 килограммов сена для коз. Помощь отшельнице оказал ее старый знакомый, бизнесмен с Алтая Али Узденов, рассказал «КП» – Красноярск директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Напомним, бабушка Агафья живет одна в непроходимой тайге больше трех десятков лет. До ее заимки, расположенной на крутом склоне реки Еринат, можно добраться только на вертолете или по реке. Сюда, в глушь, семья староверов Лыковых, бежала еще в 30-е, спасаясь от цивилизации. Лыковы прожили затворниками без малого 40 лет, пока их не обнаружили геологи. А в конце 70-х историю сибирских робинзонов поведал миру журналист «Комсомольской правды» Василий Песков.

Уникум или обуза

Агафье Карповне 77 лет. По хозяйству старается управляться сама, да подчас подводит здоровье. Вот и просит порой о помощи с большой земли. Благо, поддержка есть – бабушку много лет опекают инспекторы заповедника «Хакасский» (заимка находится на его территории), волонтеры и просто добрые люди – меценаты, предприниматели. Вдобавок сейчас рядом с отшельницей живет дьякон Георгий. Его тоже прислали на подмогу.

… Меж тем в соцсетях все кипят споры:

- Откуда такое внимание? Что в ней особенного? Почему нельзя просто перевезти человека куда-нибудь поближе к людям, в деревню? Зачем отправлять вертолеты с провизией? – возмущаются некоторые.

- Да потому что она уникум, одна такая! Часть нашей истории, камертон духа. Родилась и выросла в тайге. Другой жизни не знает. Бесхитростная и доверчивая, как ребенок. В городе или даже деревне просто не выдержит. Да и помогают ей благотворители, из своих средств! – парируют другие.

А она тем временем молится. Радеет душой – за всех.

Вопрос жизни

Не так давно Агафья опять попросила о поддержке. Впереди еще долгие месяцы холодов, а сено у скота заканчивается: «До весны не дотянем». Кстати, хозяйство у нее справное: шесть козочек, куры, есть еще собаки и кошки.

Почему в тайге и не хватило сена? Это «КП» - Красноярск объяснил давний друг отшельницы редактор газеты «Красноярский рабочий» Владимир Павловский. По его словам, там кругом горы. Так что места, где можно что-то накосить, можно перечесть по пальцам. Поэтому сена достает лишь на первый месяц: конец осени или начало зимовки. А потом можно только завозить. Иначе сено, комбикорм и овес взять негде. Зачем держать в таких условиях коз и кур? Это не блажь, а вопрос выживания.

Огромные тюки еле катили трое крепких мужчин. Фото: заповедник "Хакасский".

Должно хватить

О нужде Агафьи узнал ее хороший знакомый, алтайский предприниматель Али Узденов. Они поддерживают связь больше четырех лет. Нынешним летом бизнесмен помогал восстанавливать после пожара старый дом Карповны.

В итоге долго рассуждать не стал. Оперативно снарядил рейс к отшельнице. Накануне Рождества лично привез ей подарки и медицинского работника. И самое важное – доставил сено для коз. Два огромных тюка, каждый килограммов по 330-350! Их еле катили трое дюжих мужчин. Так что Агафья перевела дух, успокоилась: теперь должно хватить до весны.

Сама она тоже в долгу не осталась. Вручила гостю таежный каравай – хлеб, что испекла своими руками. В этом она вся, говорят знакомые Агафьи. Живет в лесу, с продуктами не всегда просто. А она всегда предложит кусок хлеба, кружку молока. По-человечески, по-христиански.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец вымолил у тайги: Агафья Лыкова рассказала легенду о своем рождении

- Агафья любит рассказывать такую легенду о своем рождении. Когда ее матери было уже за сорок, пришла пора родить четвертого ребенка, и она двое суток не могла разрешиться от бремени. Муж бросился к 300-летнему кедру: «Прости меня, а жену с дитем спаси!» (подробнее).

Глава Хакасии назвал Агафью Лыкову «великой нагрузкой»

- Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением (подробнее).

«Таежный тупик»: За староверами Лыковыми при Сталине охотилось НКВД

Братья копали картошку и не сразу заметили вооруженных людей в жутковатом облачении: черные галифе и гимнастерки, на головах черные остроконечные шлемы (подробнее).