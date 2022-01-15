В Туве зафиксированы первые случаи заражения «омикроном» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве зафиксированы первые случаи заболевания штаммом «омикрон». Как рассказал глава региона Владислав Ховалыг, заражены два человека. Напомним, что на днях «омикрон» был выявлен в Якутии.

По словам Ховалыга, оба пациента находятся под присмотром врачей, их состояние здоровья не вызывает опасений. Сейчас в республике ожидают результаты анализов других больных, так что число зараженных новым штаммом коронавируса может увеличиться:

- Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса, - сообщает Владислав Ховалыг.

Глава Республики заявил, что антиковидные меры будут ужесточаться, в Туве есть все необходимое для помощи пациентам, но много зависит от того, как местные жители будут соблюдать меры предосторожности:

- В связи с появлением «омикрона» анализируем динамику по заболеваемости, усиливаем антиковидные меры. Все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом в республике есть. Однако по-прежнему дальнейшее развитие событий зависит от нас самих. Друзья, призываю всех строго соблюдать все меры предосторожности, беречь себя и близких.

Добавим, что в Красноярском крае пока не зафиксировано ни одного случая заражения «омикроном», но специалисты заявляют, что появление нового штамма в регионе – вопрос времени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Инфекционист рассказал, когда штамм «омикрон» придет в Красноярский край

«Омикрон» сегодня на слуху. О нем говорят, пишут, дают комментарии. Смысл один: хочешь – не хочешь, а граница нас не спасет. Раз новый штамм коронавируса такой неизбежный, давайте разберемся, как скоро появится в Красноярске. (подробнее)

В Якутии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон»

В Якутии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон». Об этом в своем телеграмм-канале сообщила вице-премьер правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина со ссылкой на оперштаб. То, чего так опасались и называли неизбежным, случилось. (подробнее)