В Якутии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии выявили первый случай заражения штаммом «Омикрон». Об этом в своем телеграмм-канале сообщила вице-премьер правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина со ссылкой на оперштаб. То, чего так опасались и называли неизбежным, случилось.

Предварительно известно, что его завез турист, вернувшийся из заграничного тура, конкретно – из Турции, причем не проходившй вакцинацию. Ольга Балабкина рассказала, что устанавливается круг лиц, с кем уже успел контактировать пациент с «Омикроном», все они сдают биоматериал на анализ. Поликлиники приведены в полную готовность проводить тестирование.

Готовясь к появлению «Омикрона», в конце декабря в Якутске открылся обсерватор для тех, кто приезжает из стран, где он уже официально выявлен. А с 13 января в аэропорту «Якутск» начал работу пункт экспресс-тестирования на коронавирус методом иммунохроматографического анализа (ИХА). Тестирование бесплатное. Результат готов за 15 минут и в случае, если он будет положительным, пассажира направляют в обсерватор для тщательного медицинского обследования.

Добавим, ранее стало известно, что глава Правительства РФ поручил Минздраву оценить готовность к быстрому развертыванию дополнительных коек для больных с COVID-19. А региональным минздравам – усилить работу по оказанию помощи пациентам.