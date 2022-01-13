Никого не оповестили об опасности: за смерть людей от лавины на горе Отдельная отправят под суд норильских чиновников

Чиновников обвинили в халатности Фото: KP.RU-Красноярск

В Норильске под суд отправят семерых сотрудников местной администрации. Именно их следователи обвинили в том, что лавина, которая сошла на базу «Гора Отдельная» 8 января прошлого года, унесла жизни почти целой семьи: мужчины, его супруги и их малютки-дочери, а старшего сына покалечила. Об этом сообщили в региональном следкоме.

На скамье подсудимых предстанут: бывший начальник Управления ГО и ЧС администрации Норильска, четверо сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы и два сотрудника Управления имущества. Всем предъявлено обвинение в халатности.

Спасти из-под снежных завалов удалось только одного человека Фото: KP.RU-Красноярск

Никто из ответственных лиц, получив предупреждение об опасности схода лавин с 31 декабря по 8 января, не проинформировал об этом местное население. Как итог, многочасовая поисковая операция закончилась тем, что из-под снежных завалов живым смогли достать только 14-летнего мальчишку. А его близких — папу, маму и полуторагодовалую сестричку — спасти шансов уже не было.

Оказалось, что люди проживали на базе незаконно Фото: KP.RU-Красноярск

— Кроме того, установлено, что трое погибших членов семьи и пострадавший несовершеннолетний ребенок проживали в загородном доме на горе незаконно, о чем было известно сотрудникам Управления имущества Администрации города Норильска. Зная об этом обвиняемые не приняли мер по сносу и вывозу дома, отразив в проверочных документах заведомо ложные сведения об отсутствии жилища пострадавших на территории горы «Отдельная», — рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Напомним, трагедия произошло 8 января 2011 года около полуночи. Снегом накрыло несколько домиков, стоящих на территории базы. Из себя они, по сути, представляют простые дачные домишки, где периодически останавливаются отдыхающие. О случившемся сообщили очевидцы, которые смогли спастись и не оказаться под снегом. На место ЧП в экстренном порядке прибыли спасательные отряды из Дудинки и Норильска. Поиски продолжались в темноте несколько часов, пока окончательно не стало понятно, что под завалами снега искать больше некого.

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