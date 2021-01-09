На севере Красноярского края 9 января 2021 года, недалеко от Талнаха (часть Норильска, находится в 28 километрах от большого города) на горнолыжную базу «Гора Отдельная» сошла снежная лавина. По предварительной оценке ее размеры составляют около 300 квадратных метров.По данным спасателей, все произошло в 0:30 по местному времени. О случившемся сообщили очевидцы, которые смогли спастись и не оказаться под снегом. На место выехал отряд МЧС. Объем сошедшей лавины неизвестен. Сейчас в районе Норильска непогода – метель и температура воздуха около минус 30 градусов.МЧС опровергло спасение семьи из-под завалаНа место ЧП в экстренном порядке прибыли спасательные отряды из Дудинки и Норильска. У них была информация, что в домиках могут находиться люди, в том числе дети. О спасенной семье заговорили приблизительно через два часа после начала спасательных работ. Якобы это супруги и двое детей, которые приехали отдыхать на курорт. Затем стало известно, что якобы еще два человека самостоятельно выбрались из снежного плена. Но в итоге эту предварительную информацию опровергли в МЧС. К настоящем моменту в ведомстве подтвердили спасение одного человека - из-под снега вытащили молодую девушку. Из-за хрупкого телосложения ее сначала приняли за подростка.Следственный комитет начал проверкуНа месте схода лавины под Норильском работают следователи.- 9 января 2021 года около полуночи в следственные органы от оперативных служб региона поступило сообщение о том, что на лыжную базу, находящуюся на горе «Отдельная», расположенную недалеко от района Талнах города Норильска, сошла снежная лавина. В результате под снегом оказались несколько домиков. На месте происшествия работает следственно- оперативная группа, ведутся поисковые мероприятия, уточняется количество людей, которые могли оказаться под снегом, - прокомментировали в ведомстве.По результатам проверки будет принято решение о возбуждении или отказе от возбуждения уголовного дела.Из-под снега достали 15-летнего подросткаНа месте схода лавины под Норильском под снегом нашли женщину. Сначала в пресс-службе ГУ МЧС России уточнили:- Достали молодую женщину, она очень хрупкого телосложения, поэтому ее поначалу приняли за 15-летнего подростка. Ее передали медикам, состояние ее здоровья уточняется.Позже информацию уточнил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норильска Евгений Панферов.\\"Спасенный - 15-летний подросток. У него множественные переломы, обширное обморожение, находится в шоковом состоянии\\", - сказал он в эфире телеканала \\"Россия-24\\".Первым под удар попал дом семьи руководителя базыЭтой ночью с места поступала очень разная и порой противоречивая информация: о количестве разрушенных домов, о спасенных. Сначала говорили о трех домах, затем о шести. Говорили о том, что спасли семью из четырех человек, но в МЧС эту информацию не подтвердили. На тот момент сложно было дать какую-то конкретику. Но постепенно картина стала проясняться.Теперь мы можем сказать, что представляет собой разрушенный лавиной поселок. На самом деле, база – это двухэтажное строение, где размещается администрация, кафе, сторож, оборудование и спортивное снаряжение. Канатная дорога и склон упираются прямо в это здание. А уже рядом примыкают частные дома норильчан, которые они используют для отдыха.Массивное и крепкое здание базы выстояло. Возможно потому, что основная масса снега направилась чуть левее – на дачные дома. Их оказалось четыре, по другим сведениям шесть. Наиболее пострадал ближайший к базе, он оказался полностью разрушен. Есть предварительная информация, что он принадлежит известному в Норильске предпринимателю Владиславу Попову. И в эту ночь мужчина находился внутри вместе со своей семьей – женой и двумя сыновьями.Спасатели будут копать до последнегоПервая трудность, с чем столкнулись спасатели, которые направились на турбазу, это переметенные дороги. Добраться туда на обычно технике было бы попросту невозможно. Спецтехнику – грейдеры – выделил «Норникель». По словам и.о. заместителя директора Заполярного филиала Норникеля по промышленной безопасности и охране труда Сергея Шиленко, в район горнолыжного комплекса были отправлены расчеты управления пожарной безопасности и горноспасательной службы. Выделена специализированная техника, передвижные осветительные вышки и другое необходимое оборудование.