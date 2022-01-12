В Красноярском крае завершено расследование убийства минусинского журналиста Дмитрия Попкова. Фото: газета "ТОН-М"

В Красноярском крае следователи завершили расследование убийства главного редактора газеты «ТОН-М» Дмитрия Попкова. Ису Хашиева и Виктора Шестакова обвиняют по статьям «организация убийства» и «убийство».

По версии СК, весной 2017 года в Минусинске депутат местного Горсовета Иса Хашиев решил организовать убийство журналиста. Мотивом послужила вражда, начало которой положило их противостояние на выборах главы района в 2016 году.

Помочь в устранении неприятеля Хашиев попросил Николая Горюнова. Тот согласился за деньги организовать убийство. Он нашел киллера – 17-летнего на тот момент Виктора Шестакова и передал ему пистолет с глушителем. 24 мая Шестаков пошел в ту же баню, куда часто наведывался Попков, и там выстрелил в журналиста пять раз. Кроме того, в 2020 году с лесу Горюнов с Шестаковым убили местного жителя, расстреляв из карабина, переделанного в боевое оружие.

Убийство журналиста оставалось нераскрытым три года. Однако в августе 2020 года были задержаны Горюнов и Шестаков. В ноябре 2020 года в аэропорту Шереметьево задержали Ису Хашиева.

- Уголовное дело в отношении Хашиева и Шестакова направлено для передачи в суд. Уголовное дело в отношении Горюнова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в декабре 2021 года направлено в суд, - сообщает пресс-служба СКР.

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