В Москве задержан подозреваемый в убийстве минусинского журналиста

Подозреваемый задержан до 26 ноября. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подозреваемый в совершении убийства минусинского журналиста и издателя издания «Тон-М» Дмитрия Попкова известный минусинский политик, бизнесмен и бывший депутат Иса Хашиев был задержан 3 ноября в Москве, в аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Ингушетию.

4 ноября 2020 года Минусинский городской суд Красноярского края избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве, об этом сообщает Красноярский краевой суд.

Хашиева на период предварительного следствия арестовали до 26 ноября.

Попков был убит 24 мая 2017 года на своем участке, на котором он построил дом. И в этот день пригласил друзей в баню.

Потом соседи услышали выстрелы, нашли тело Попкова и вызвали полицию и скорую. Но спасти его уже не смогли, спасти Дмитрия было уже невозможно.