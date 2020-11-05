В Москве задержан подозреваемый в убийстве минусинского журналиста

Подозреваемый задержан до 26 ноября.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Подозреваемый в совершении убийства минусинского журналиста и издателя издания «Тон-М» Дмитрия Попкова известный минусинский политик, бизнесмен и бывший депутат Иса Хашиев был задержан 3 ноября в Москве, в аэропорту Шереметьево при попытке вылета в Ингушетию.
4 ноября 2020 года Минусинский городской суд Красноярского края избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве, об этом сообщает Красноярский краевой суд.
Хашиева на период предварительного следствия арестовали до 26 ноября.
Попков был убит 24 мая 2017 года на своем участке, на котором он построил дом. И в этот день пригласил друзей в баню.
Потом соседи услышали выстрелы, нашли тело Попкова и вызвали полицию и скорую. Но спасти его уже не смогли, спасти Дмитрия было уже невозможно.