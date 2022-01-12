В Красноярском крае завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими. Фото: предоставлено очевидцами

12 января полицейские завели уголовное дело по факту ДТП с четырьмя погибшими в Курагинском районе Красноярского края. На месте работают эксперты-криминалисты и следователи.

Напомним, страшная авария произошла утром 12 января на 150-м километре трассы «Саяны». Ниссан Алмера, в котором находились 61-летние супруги и двое подростков 16 лет, выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

В итоге все, кто ехал в иномарке погибли на месте. В автобусе находились 15 человек, трое пассажиров пострадали, они отделались ушибами и ссадинами.

На место выехал глава МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий, руководители районных МВД, ГИБДД и прокуратуры. На месте трагедии продолжают работать криминалисты, дорожные полицейские и следователи. Назначен ряд экспертиз.

- Следственным отделом МО МВД России «Курагинский» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, которое передано в Главное следственное управление ГУ МВД России по Красноярскому краю, - передает пресс-служба ведомства.

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