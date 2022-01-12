Семья с двумя детьми погибла в ДТП на трассе в Красноярском крае. Фото: предоставлено очевидцами

12 января в ДТП в Курагинском районе Красноярского края погибла семья из четырех человек, в том числе двое детей 16 лет, - об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фото: предоставлено очевидцами

Выяснилось, что утром 12 января на 150 километре трассы «Саяны» между поселками Краснокаменск и Кошурниково автомобиль Ниссан Алмера выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором ехали 15 человек.

В аварии погибла семья из четырех человек, находившаяся в легковом автомобиле: 60-летние дедушка, бабушка и двое мальчиков 16-лет (их внук и его друг). Примечательно, что у мальчиков день рождения в январе. У одного из них – 13 января.

Фото: предоставлено очевидцами

В автобусе пострадали три человека – они отделались ссадинами и ушибами. В прокуратуре Красноярского края добавили, что автобус принадлежит Управлению экономики и имущественных отношений Курагинского района.

Фото: предоставлено очевидцами

Сейчас на месте смертельной аварии работают полицейские и прокурор Курагинского района.

Фото: предоставлено очевидцами

- В рамках проверки будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - передают в прокуратуре Красноярского края.

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