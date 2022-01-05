В Якутии 8-летняя девочка погибла во время игр с домашней собакой

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Мирном, Якутия, 8-летняя девочка погибла во время игр с домашней собакой во дворе частного дома. Как сообщают в Следственном комитете, тело малышки обнаружили родители.

Трагедия произошла во дворе собственного частного дома – ребенок вышел на улицу провести время со своей домашней собакой. Что именно произошло во время активных игр – пока неизвестно. Предварительно установлено, что следы от укусов на теле девочки не имеется.

Следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Чтобы выяснить, от чего именно скончался ребенок, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

В соцсетях жители Мирного рассказывают, что ребенок вышел во двор, чтобы погулять с лабрадором. По словам якутян, собака зацепила пастью ребенка за шарфик и потащила по снегу.

Напомним, что в конце декабря 2021 года в Якутии женщина погибла во время нападения бродячих собак. Агрессивная стая набросилась на женщину, борьба была не долгой – после того, как якутянку завалили на землю, она больше не встала.

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