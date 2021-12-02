В Якутске поймали пять собак из восьми, напавших на женщину у Арктического госуниверситета

В Якутске поймали пять собак из восьми, напавших на женщину у АГАТУ. Фото: скриншот из видео Ykt Top

Поймали пятерых из восьми собак, напавших на жительницу Якутска, у Арктического государственного агротехнологического университета. Как сообщает Sakhaday, у всех псов отсутствуют бирки.

Напомним, что 30 ноября в сети появилось видео, как свора бродячих собак нападает на женщину в районе АГАТУ. Она пыталась отмахнуться от них сумкой, но разъяренные псы не обращали на это никакого внимания.

Это продолжалось несколько минут. И когда казалось, что спастись невозможно, на помощь женщине пришел сотрудник университета, который отогнал зверей. Мужчина рассказывал, что спасенная была в шоковом состоянии и долго плакала. При этом жители Якутска давно жалуются, что вечерами на этом участке встречаются своры агрессивных бродячих собак.

По словам активистки Екатерины Безрученко, пятерых псов поймали, а прокуратура продолжает проверку факту нападения на женщину. Однако решения по вопросу, что делать с собаками, пока нет.

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Бездомные псы сбивают случайную прохожую с ног, женщина отмахивается от них сумкой, пытается встать, но у нее не получается. Через какое-то время у нее это получается, она поднимается, но свора не отпускает её – собаки прыгают вокруг, цепляют за ноги, дергают за пальто и продолжают окружать. (подробнее)