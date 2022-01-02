МЧС Хакасии просит туристов зарегистрироваться перед поездкой в горы Фото: Светлана ВАЛИУЛИНА

МЧС Хакасии напоминают туристам о необходимости зарегистрироваться перед поездкой в горы. Жителей Красноярского края это касается особо, ведь многие с удовольствием проводят свои выходные, например, в поселке Приисковом, это северный район республики. Или в Ергаках. И хоть рекреационная зона хребта Ергаки территориально расположена на юге Красноярского края, но в случае ЧП спасатели прилетают из Абакана.

Организаторы туристических походов должны информировать службы МЧС России за 10 дней до путешествия. И не только предприниматели – организаторы, но и сами туристы, путешествующие самостоятельно, должны помнить, что речь идет об их безопасности. Регистрация бесплатная. Туристам нужно оставить информацию о составе группы и телефоны родных на случай, если нудно будет связаться с ними. Обозначить маршрут передвижения, указать время: когда выходят, когда планируют вернуться. Определить контрольные точки выхода на связь и пути аварийного выхода на случай, если что-то пойдет не так.

Напомним, что летом 2019 года в Ергаках пропал опытный турист-одиночка из Саранска. Не зарегистрировался у спасателей, а когда он пропал и родственники забили тревогу, спасатели обнаружили его слишком поздно. А в ноябре 2018 года в Приисковом компания из четырех человек попала в снежную бурю в горах. Их тела нашли только спустя полгода.

Итак, как правильно зарегистрироваться в МЧС Хакасии. Из-за пандемии это нужно делать дистанционно:

- оставить заявку на официальном сайте 19.mchs.gov.ru;

- направить на адрес электронной почты cuks.ods@19.mchs.gov.ru;

- отправить заявку по обычной почте на адрес: 655019 г. Абакан, ул. Крылова 133, стр.1;

- либо по телефону 8 (3902) 29-55-21.