В природном парке Ергаки в Красноярском крае пропал турист-одиночка из Саранска

В природном парке Ергаки на юге Красноярского края пропал турист-одиночка из Саранска. На странице 47-летнего Михаила Синицына в социальной сети много фотографий, сделанных им в путешествиях. Судя по всему, он – заядлый любитель неорганизованного активного туризма. Причем путешествовать предпочитает по горам. Бывал на Кавказе, Алтае, Урале, в Крыму, а также в Карелии.

В этот раз он отправился на юг Красноярского края. Летом здесь очень много туристов. Большинство отдыхают группами на турбазах или разбивают свои палаточные лагеря. Но Синицын был один, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в Южно-Сибирском поисково-спасательном отряде. Собственно у спасателей он не регистрировался, но оставил подробное описание своего маршрута в визовом центре природного парка. Указал по пунктам, какие озера и перевалы собирается пройти.

Это было 11 июля. А уже 16 июля он перестал выходить на связь. Вот сам маршрут. Мы приводим его с целью, что кто-то из туристов мог встречаться там с Михаилом Синицыным:

- Абакан – турбаза Буйба – река Нижняя Буйба – гора Тушканчик – озеро Мраморное – Висячий камень – озеро Лазурное – озеро Черное – река Тагишонок – озеро Ледяное – река Левый Тайгиш – озеро Махитовая ванна – озеро Художников – озеро Светлое – турбаза Тушканчик – Абакан – село Шушенское – ГЭС – Абакан – Шалоболинская писаница – Красноярские столбы – Кунгурская пещера.

- Маршрут достаточно сложный, рассчитанный для опытного туриста, - рассказывает Евгений Македон, заместитель начальника Южно-Сибирского поискового отряда. – Мы дважды прошли по его нему, спрашивали у всех туристов: не видели ли они мужчину ростом 185 см, худощавого, в камуфляжном костюме и с оранжевой палаткой. Но нет, никто не видел. На текущий момент поиски приостановлены. Вся информация, которая у нас была, мы проверили, а новой нет. Если что-то появится, мы вновь выйдем на поиски.

В районе озера Художников нашли сотовый телефон и рюкзак. Вызвали родных на опознание, они их не признали, сказали, что вещи чужие. Была информация, что в районе перевала Курсантов кто-то почувствовал трупный запах. Спасатели осмотрели каждый квадрат, но ничего и никого не нашли.

В краевой полиции подтвердили: уголовное дело заведено по статье «Убийство» - для того, чтобы начать поисковые действия.

По мнению спасателей, одиночное путешествие – один из самых опасных видов туризма. Если человек попадает в беду, сообщить об этом зачастую он уже не может.

КОНКРЕТНО

Приметы: рост 185, худощавый, волосы седые, с залысиной. Был одет в камуфляжный костюм, берцы, с собой рюкзак, оранжевая палатка. Хромает на правую ногу.

Куда звонить, если появилась информация о Михаиле Синицыне:

- 8-800-700-54-52 – поисковый отряд «Лиза Алерт»

- 112 – телефон экстренных оперативных служб.