«Последние метры, скорее всего, могли только ползти»: как погибли пропавшие в Хакасии туристы

В понедельник в Приисковом в Хакасии нашли тела еще двоих пропавших в ноябре прошлого года туристов. Напомним, 24 ноября прошлого года Александр Заболоцкий, Мария Бескостная, Артем Сергеев и Дмитрий Егоров, несмотря на штормовое предупреждение, уехали кататься на снегоходах. Они попали в пургу и пропали. Через 4 дня спасатели нашли убежище, которое построили туристы, и брошенные снегоходы, но самих людей – нет. Поиски прекратили в декабре 2018-го и возобновили только весной этого года (в них принимает участие корреспондент «Комсомолки»).

Александр Заболоцкий. Фото: телеканал Енисей

С места передает наш корреспондент, который все эти дни принимал участие в поисках.

Обстоятельства обнаружения тел

Здесь нашли тело Александра

- С начала недели спасатели решили прочесывать северный склон горы Большой Арарат. Поднялись выше, чем обычно, практически до верхней части. Они и раньше обследовали места, где вероятнее всего могут находиться пропавшие: но проходили ниже. Почему? Когда метет такая пурга, что была 24-25 ноября, даже местные охотники сидят в низинах. Трудно предположить, что туристы пойдут через самую вершину. Было очень мало шансов, что они там. Но все-таки спасатели начали подниматься от места, где нашли Диму, и наткнулись на тело Маши. Оно лежало в 500 метрах от Дмитрия Егорова и, по сути, в километре от убежища. Как нашли? Как и предыдущие тела: на неделе были дожди, стало теплее, тело вытаяло из-под снега.

Мария БескостнаяФото: соцсети

Спасатели вызвали полицию и следком, а сами продолжали поиски. Буквально в 40 метрах, еще выше, обнаружили присыпанное снегом тело Александра. Ощущение, что двое туристов выходили напрямую через вершину горы – на Приисковый.

Артем СергеевФото: соцсети

Когда осмотрели тела, у Александра нашли рацию. Такую же, как и у остальных двоих мужчин. Видимо, разом купили одинаковые. То есть они были способны поддерживать связь.

Дмитрий ЕгоровФото: соцсети

Маша и Александр были полностью закутанные. Оба в шлемах, очках, балаклавах, перчатках. Вся защита, которая только могла быть, была на них. А вот лопаток или каких-то вспомогательных средств при них не нашли.

Лопата Артема Сергеева нашли рядом с убежищем. Лопату сразу же узнали родственники

Возможно, оставили все внизу и пошли на рывок. И вот так получилось… Оба лежали на спинах, головой кверху. В 40 метрах друг от друга.

Эвакуация

- Эвакуировали тела с большой высоты. Благо успели до ночи. Тела транспортировали в акье (носилках). Там, где нашли тела Марии и Александра, был жесткий фирн (снег). А уже совсем рядом, выше, начинается курумник, камни. Деревьев там нет, слишком высоко. Места без особого рельефа, достаточно ровные. На вершине зимой такие сильные ветра, что снег там не задерживается, выдувается. А находились они примерно на границе тех мест, где выдуто и не выдуто. Выходит, Мария и Александр выбрались почти до вершины, не завязли в снегу. Но чтобы идти дальше, не хватило сил.

Зара и Тор помогали спасателямФото: Ася ЖУКОВА

Что могло случиться? Туристы шли прямо – по направлению к вершине. Нельзя исключать, что они знали точно, куда идти. А дул такой ураганный ветер, что невозможно было даже стоять, держаться, не то что двигаться. В такой ураган можно только ползти. Даже в деревне ходить невозможно, люди сгибаются в три погибели, их сдувает. А что творилось наверху!

Поселок ПриисковыйФото: Ася ЖУКОВА

Скорее всего, последние метры они просто ползли. Судя по позам, лежали ничком на земле.

Как погибли?

- Сейчас сказать трудно. Александр и Мария точно шли рядом, но нельзя утверждать, что она упала первая, а он пробился вверх еще на несколько метров. Возможно, оба рухнули на снег, а потом женщину снесло вниз.

Медведи ходят совсем рядомФото: Ася ЖУКОВА

Версий случившегося у спасателей по-прежнему несколько. Могли пойти на прорыв все вместе, могли поочередно: сначала самые сильные – Артем и Дмитрий, потом те, кто послабее. Одно ясно: прорываться хотели через верх. Потому что вниз они чисто теоретически (хотя бы кто-то из них) могли скатиться на снегоходе. А они этого не сделали. Поэтому главное внимание спасателей было сосредоточено все-таки в верхних квадратах, где потом и нашли тела.

Как погибли пропавшие в Приисковом туристыФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ОФИЦИАЛЬНО

СК по республике Хакасия: смерть наступила от переохлаждения

«Согласно предварительным данным судебно-медицинской экспертизы установить причину смерти не представилось возможным. Вместе с тем, выявлены признаки наступления смерти от воздействия низких температур. Телесных повреждений криминального характера не обнаружено».

Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

Яма, где нашли ДмитрияФото: Ася ЖУКОВА

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Группа вернулась с гор, где почти месяц искали пропавших в ноябре прошлого года туристов. Слова уставших поисковиков, как стенограмма, но мы цитируем их здесь как есть. Эти несколько строк отражают, наверное, весь драматизм произошедших событий. (Подробности)