Красноярцы встретили Новый год 2022

Самой популярной площадкой у горожан стал остров Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы встретили новый, 2022-ой, год. Тысячи людей решили воспользоваться пусть и прохладной, но все же довольно комфортной для сибирской зимы погодой, и отправились отмечать праздник в центр города.

Тысячи людей приехали отмечать праздник в центр города Фото: Мария ЛЕНЦ

Вместе с ними по интересному и завораживающему своей атмосферностью маршруту прокатилась и фотокорреспондент «Комсомольской правды» Мария Ленц.

Самым популярным местом у горожан стал остров Татышев Фото: Мария ЛЕНЦ

Самым популярным местом у горожан стал остров Татышев. Там расположилась главная городская елка, а также точка запуска праздничного фейерверка. Салют в честь наступления года тигра отгремел после поздравительной речи президента страны Владимира Путина. Также немало народа собралось у БКЗ. На площади красноярцы катались на коньках, пили горячий кофе и какао. И все это в сопровождении развлекательной программы.

Также немало народа собралось у БКЗ Фото: Мария ЛЕНЦ

— К бою курантов пришло очень много людей. Принесли с собой шампанское и бенгальские огни. Влюбленных пар было немало, которые то и дело целовались! В общем, душевная атмосфера, — рассказала Мария.

Центральный парк тоже был наполнен людьми Фото: Мария ЛЕНЦ

Также заряжались праздничным позитивом жители Красноярска, которые собрались на Площади революции, в Центральном парке и у ДК 1 мая.

Целыми семьями красноярцы приехали на Площадь революции и ДК 1 Мая Фото: Мария ЛЕНЦ

Романтичность момента особенно прочувствовали влюбленные пары Фото: Мария ЛЕНЦ

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