График работы поликлиник в новогодние праздники в Красноярске 2022: часы работы, выходные, каникулы Фото: Мария ЛЕНЦ

График работы поликлиник в новогодние праздники в Красноярске 2022 опубликовал краевой минздрав. В ведомстве рассказали часы работы медучреждений и пунктов вакцинации, как будут работать больницы на каникулах и когда выходные. Напомним, что красноярцы будут отдыхать с 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года.

График работы поликлиник в новогодние каникулы в Красноярском крае 2022

Поликлиники в Красноярском крае будут работать 2,4,6,8 января 2022. Часы работы: 08:00-18:00 часов.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Какие врачи будут работать в новогодние праздники в Красноярском крае 2022

Терапевт участковый, хирург, участковый педиатр, акушер-гинеколог. Также будет организована работа процедурного, перевязочного и прививочных кабинетов. Вызовы на дом будут обслуживаться, включая активные посещения больных по информации, переданной учреждениями и подразделениями скорой помощи.

График работы ковидных бригад в новогодние праздники в Красноярском крае 2022

Ковидные бригады в Красноярске и крае будут работать без выходных с 08:00-18:00 часов. Прием пациентов с острым течением ОРВИ и подозрением на коронавирус, поступивших от скорой помощи и от граждан – 08:00-16:00 часов.

График работы Красноярского краевого онкодиспансера в новогодние праздники 2022

Рабочие дни: 3,5 и 6 января – с 8:00 до 16:00 часов. Врачи будут оказывать медпомощь в амбулаторных условиях, в дневном и круглосуточном стационаре. Пациенты смогут получить противоопухолевую терапию.

Режим работы стоматологии в Красноярском крае в новогодние праздники 2022

Рабочие дни: 2 и 8 января – с 8:00 до 14:00 часов; 4 и 6 января – с 8:00 до 16:00 часов. Экстренная стоматологическая помощь оказывается круглосуточно в поликлиниках на Железнодорожников, 26 и Коммунальной, 6А.

Фото: Мария ЛЕНЦ

График работы без изменений

- травмпункты – работают в штатном режиме, в них также будут делать перевязки в нерабочее время амбулаторной службы;

- стационарные и внебольничные пункты вакцинации – график работы без изменений;

- скорая помощь.

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