Новый год в Красноярске 2022: программа мероприятий Фото: Мария ЛЕНЦ

21 октября Сергей Еремин утвердил программу мероприятий на Новый год в Красноярске 2022. Празднования начнутся уже с 1 декабря, а закончатся только 24 января 2022 года. Рассказываем, как будут проходить новогодние праздники в Красноярске. В администрации добавляют, что на программу мероприятий может повлиять эпидемиологическая обстановка.

Фото: ИВАНОВА Диана

Программа мероприятий в Красноярске на Новый год-2022

1.12.2021-18.12.2021 – В Красноярске пройдет конкурс на лучшую карнавальную маску, новогоднюю игрушку и композицию. Возможно проведение конкурса в режиме онлайн;

10.12.2021 – Состоится еще один городской конкурс - «Академия Морозиков». Городские власти не исключают проведение мероприятия в режиме онлайн;

12.12.2021-12.01.2022 – Пройдет межведомственная акция «Прикоснись к Новому году»;

Декабрь 2021 (дата на согласовании) – Мэр Красноярска Сергей Еремин запишет детское поздравление с Новым годом-2022;

18.12.2021-30.12.2021 – Красноярцы могут посетить выставку новогодних игрушек и карнавальных масок – победителей городского конкурса;

По отдельному графику - начнут открываться новогодние елки и ледовые городки во всех районах Красноярска;

24.12.2021-24.01.2022 – пройдет XVI Зимний суриковский фестиваль искусств;

25.12.2021 – Состоится открытие главной городской елки. Подробности пока в секрете;

31.12.2021 – Красноярцев приглашают на концерт в новогоднюю ночь в Татышев-парке;

07.01.2022 – Состоится рождественский концерт в Татышев-парке;

13.01.2022-18.01.2022 - пройдет IX открытый конкурс-фестиваль снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири».

Добавим, что подготовка к Новому году в Красноярске уже началась. Мэрия начала подготовку к запуску проекта «Зима на Стрелке». Там уже смонтирована новогодняя елка – первая в городе.

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