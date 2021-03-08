Плакала и билась в ледяном крошеве: рискуя жизнью, красноярец спас провалившуюся в полынью собаку

Мужчина подполз к самой кромке льда, рисковал жизнью. Фото: стоп-кадр видео общественного движения "ДогСпас".

Без страха и страховки… Необычный случай произошел в Красноярске сегодня, 8 марта. Простой прохожий (его имя пока неизвестно), рискуя собой, голыми руками вытащил тонущую в полынье собаку. Героический – без преувеличения – поступок попал на видео, его опубликовали на странице движения «ДогСпас».

Как рассказали общественники, это было неподалеку от торгового комплекса «КОМСОМОЛЛ» на улице Белинского,8. Прохожие заметили, как на лед Енисея выбежала стая из пяти собак. Три быстро вернулись обратно на берег, а еще с двумя стряслась беда. Внезапно лед под ними проломился, обе очутились в ледяной воде.

По словам очевидцев, одна из бедолаг погибла почти сразу - утонула. А последняя отчаянно продолжала бороться за жизнь. Билась в ледяном крошеве, «плакала», звала на помощь. Люди позвонили спасателям, волонтерам, но… Было очевидно, счет на минуты: казалось, вот-вот, и собака пойдет ко дну. И тут откуда-то выбежал человек в темной куртке.

… На кадрах видео (его невозможно смотреть без дрожи) видно: никаких подручных средств у парня нет. Когда их было искать? Только успел на бегу подхватить где-то палку.

Лед весь в промоинах, но мужчина не спасовал, шагнул вперед. А потом лег и пополз, метр за метром, тонкая корка под ним трещала.

Увидев человека, собака взвизгнула, стала барахтаться еще сильнее. Парень был уже совсем рядом, протянул палку, видимо, рассчитывая, что животное схватится зубами, но нет… Пес совсем замерз, ослабевал.

Тогда человек решился - была не была! – подполз на расстояние вытянутой руки. И сумел ухватить беднягу за холку. Один рывок - получилось, бедняга была спасена. Мокрая, дрожащая, тихонько заковыляла подальше от кромки льда.

Через несколько секунд мужчина был на берегу. А собака медлила. Возможно, от холода отказывали ноги. Тогда прохожий вернулся, сел на корточки и стал подзывать ее к себе. На этом запись обрывается, чем закончилась история, еще неизвестно.

Меж тем парень уже стал героем соцсетей.

«Настоящий мужчина с добрым сердцем!», «Спасибо тебе, неравнодушная душа», - пишут пользователи. – «Низкий поклон за спасенную жизнь! Но это ненормально, когда обычные прохожие вынуждены рисковать жизнью без снаряжения, экипировки, навыков. Одна собака погибла, очень жаль. А ведь мог и неравнодушный человек погибнуть, который бросился спасать вместо профессионалов».

ВАЖНО

Если вы знаете молодого человека, спасшего собаку, или это сделали вы, звоните 206-96-52 (редакция «Комсомольской правды – Красноярск»).

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