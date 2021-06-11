График отключения горячей воды в Красноярске 2021: часть Центрального и Советского районов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске продолжается сезон плановых испытаний теплосетей. Жители Мясокомбината и частей, Советского, Кировского и Ленинского районов уже переждали засуху в своих кранах. На очереди жители Взлетки, Северного и Покровского микрорайонов, сообщают в СГК. Показываем график отключения горячей воды в Красноярске 2021.

Когда отключат горячую воду в Северном, Покровском и Взлетке 2021

В трех густонаселенных микрорайонах Красноярска горячей воды не будет с 9:00 часов 15 по 14:00 часов 24 июля. При этом жители еще одного крупного микрорайона Советского района – Зеленой Рощи, от Сергея Лазо до моста «777», пока могут выдохнуть. Их отключат отдельно – с 20 по 26 июля.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Список улиц, попадающих под график отключения горячей воды в Красноярске 2021 (части Центрального и Советского районов)

— в Центральном районе: мкр. Покровский (ул. Караульная, ул. П. Подзолкова, ул. Л. Шевцовой, ул. Чернышевского, ул. Д. Мартынова, ул. Иртышская, 2, 2а, 2а ст. 4, ул. 3-я Дальневосточная, 1а, 2д, 2ж, ул. Водянникова, ул. Мужества, ул. Линейная, ул. Абытаевская, ул. Шахтеров, 25, ул. Полярная, 4, 6).

— в Советском районе: мкр. Северный (ул. С. Шоссе, ул. П. Подзолкова, ул. П. Ломако, ул. 9 Мая, ул. Водопьянова, ул. Шумяцкого, ул. Светлогорская, пер. Светлогорский, ул. Урванцева, ул. М. Залки, ул. Ястынская, кроме ж/д 2, 2а, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, пр. Комсомольский, ул. Космонавтов, ул. Полигонная, ул. Харламова 18, ул. Гайдашовка).

мкр. Взлетка (ул. Алексеева, кроме ж/д 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 33, ул. Батурина, ул. 78 Д. Бригады, ул. Молокова, кроме ж/д 1а, 1к, 1г, 1д, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16д, ул. Авиаторов, 45, 47, 62, 64, 66, 68, 39, 39д, 41, 19, 21, 21/6, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, ул. Октябрьская, кроме ж/д 8, 8а,12, ул. Весны, ул. Взлетная), ул. Шахтеров, ул. Спандаряна, ул. Аэровокзальная, ул. П. Железняка 2а-40а четная сторона, ул. П. Железняка, 13, 19а, 19г, 19д, 21а, 21г, 21д, 21, 25, ул. Дудинская, 2Б, ул. Березина, 1, 3д, ул. 7-я Полярная, 6, ул. 6-я Полярная, 2, 2а, частный сектор (ул. Березина, ул. 6-я Полярная, ул. 7-я Полярная).

Точные границы, сроки и график отключения горячей воды можно посмотреть на интерактивной карте СГК.

Фото: скрин интерактивной карты СГК

Энергетики поясняют, что за 9 дней отключения предстоит проверить 489 километров трубопроводов и устранить дефекты, если они будут выявлены.

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