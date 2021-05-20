В какие дома Красноярска горячая вода вернется раньше срока 2021: список адресов Фото: Мария ЛЕНЦ

Энергетики продолжают проверки и ремонт теплосетей Красноярска. Так, в Кировском и Советском районах города воды уже нет. Однако на территориях, где проверка сетей прошла успешно, воду возвращают раньше. Публикуем, в какие дома Красноярска горячая вода вернется раньше срока 2021. Кроме того, в краевом центре подходит к концу отопительный сезон и на два дня отключают холодную воду.

Где вода появилась раньше?

В Красноярске стандартный срок отключения воды – 9 суток. Но в ряде случаев, если испытания прошли успешно, жильцы многих домов получают долгожданную горячую воду намного раньше.

Так, СГК уже проверила теплосети, по которым вода поступает в 655 зданий Советского и Кировского районов.

Возвращать горячую воду начали еще 17 мая. Первыми ее получили жители улиц Авиаторов, Партизана Железняка, Никитина, Малиновского, Краснодарской, Сергея Лазо, 3 августа и тд.

19 мая завершилась проверка теплосетей от ЭВРЗ. Воду вернули в дома по Маерчака, Яковлева, Куйбышева, проспекта Свободный. Без горячей воды остались жители трех домов на Толстого (17, 17а и 21) и два дома Белопольского (2 и 2а).

20 мая с 10 утра потеплели краны на правобережье Красноярска. Проверка теплосетей закончилась на Базарной, Западной, Затонской, Коммунальной, Шелковой, в Вузовском и Якорном переулках, на части улиц Семафорной, Вавилова и Красрабе.

С 13:00 часов 20 мая воду получили жильцы улиц Павлова и Пионерской правды, а с 15:00 часов – на Щербакова, Мичурина, Маяковского, Кутузова, Щорса и Новую.

Полный список адресов

Фото: скриншот СГК

20 мая в 15:00:

Щербакова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 16, 16а, 21, 23а, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Мичурина, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 75а/1, 75а/2, 77; ул.Новая, 3Б, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Кутузова, 1ст.1, 1стр.196, 4, 5, 6, 7,12а, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25; Маяковского, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26; Щорса, 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,19; Гастелло, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; Павлова, 4, 4ст.1, 4ст.3, 4ст.4, 4ст.7, 5, 7, 9, 11, 13; Грунтовая, 17, 17а, 17Б,19, 19а,19Б;

20 мая в 13:00:

Правый берег — Павлова, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 51, 53, 55, 55а, 59, 59а, 61, 63; Пионерской правды, 1, 3, 3а; Левый берег — Краснодарская 3, 3а, 3Б, 5, 5а, 5Б, 7, 7а, 7Б, 9, 9а, 11, 11а, 13; Металлургов 30, 30в, 32, 32а, 32Б, 34, 36, 38, 35а, 37а, 41Б, 45а, 53, 53а, 53г, 55, 55а, 55ж; Сергея Лазо, 4г.

20 мая в 10:00:

Вавилова, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 25Б, 27а, 29а, 37а, 37г, 37д, 39а, 41а, 41Б, 43а, 43Б, 45а, 47а, 47г, 47д, 52а, 52Б,54а, 54Б, 54в, 54г, 56г, 66а, 68а,70а,76а,80а; Базарная, 128, 152, 172, 124а; Вузовский, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 5а, 6д; Красноярский Рабочий, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 144, 150, 100в, 100д, 102/2, 102/3, 102/4, 102а, 103а, 103Б, 104/1, 104а, 104Б, 105а, 106а, 107а, 108а, 109а, 109Б, 111а, 111а/1, 111Б, 113а, 115а, 116а, 126г, 144а, 150 ст48, 150 ст51, 150/16, 150г, 79а, 79Б, 81а, 83а, 89а, 91а; Западная, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3а, 5а, 7а; Затонская, 3, 5, 7, 5а, 5г, 7а, 7Б; Коммунальная, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 2/1, 14а,2 ст44, 2 ст52, 26г, 2а, 2а ст5, 2а/3, 2д, 4а, 6а, 8а; Семафорная, 273, 275, 287, 289, 293, 295, 299, 303, 305, 311, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 363, 371, 377, 379, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 275а, 275г, 289 ст18, 289 ст4, 289/1, 289/2, 289/5, 289/6, 335а, 343а, 357, 381/1, 381/2, 381/3, 395/1; Шелковая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 10а, 11а, 3а, 3Б, 4а; Якорный, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 14а, 17а.

19 мая в 17:00:

Авиагородок, 2; Авиаторов, 4а, 4в, 4д, 4г, 4е; Военный городок, 1, 2а; Краснодарская, 8ж, 2б, 4, 2а, 6, 14, 18, 20, 22, 16, 34, 30, 26, 8, 10а, 22; Малиновского, 19, 26, 20г ст3, 6а, 20а/1, 12д ст38, 12д ст39, 12д, 25, 2а, 5, 3, 18, 16, 12, 8, 6, 13, 15, 17, 20г/3, 20, 22, 30, 32, 28, 24, 27, 29, 14, 20г/2, 7, 20г/1, 20г, 18г, 12г, 12д ст1, 12д ст37, 4г, 23г, 12д ст3, 27 ст2, 12д ст19, 12 ст45, 12д ст47, 12д ст.40; Малиновского, 1, 2, 4 (ГВС с обратного трубопровода); Металлургов, 2, 4, 4 ст.2, 4а, 4а/2, 4б, 4е, 6а, 51, 65, 6; Воронова, 10а, 10Б, 12; 3-е Августа, 20а, 20д, 22, 24, 26; Сергея Лазо, 32, 6а, 18в, 12д, 16, 14, 12, 10, 8, 36, 34, 28, 22, 20, 18, 12а, 6, 8а, 4, 18а, 24, 28а; Октябрьская, 8, 8а, 10, 12; П. Железняка, 17, 17ст.30, 17 ст.31, 23, 40б, 42, 44д, 44г, 44б, 46, 46а, 46а ст.2, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 48к, 48и, 48ж, 48е, 48д, 48в, 48Б, 1-я Смоленская 16 к1, 16 к2, 16 к3, 16 к6, 16 к7, 16 к9, 16 к10, 16 ст10, 16 ст11.

19 мая в 8:00:

Маерчака, 1, 3, 5, 7г, 10, 14, 16, 17, 20, 22а, 23, 25, 27, 31, 31а, 33, 34, 34а, 34/1, 35, 36, 37, 43а, 43в, 43ж, 43к, 43и, 45, 45а, 47, 49, 49г, 49а, 51; Толстого, 4, 7а, 20; Куйбышева, 85, 87, 93, 95, 97, 97г; Свободный, 23, 23а, 25, 27, 29; Борьбы, 28; Дорожная, 4, 6б; Историческая, 90; Яковлева, 20, 22, 25, 27; Профсоюзов, 39; Северо-Енисейская, 2.

18 мая в 20:00: Авиаторов 50, 54, 42, 44, 40, 38, 50д; Алексеева 13, 27, 29, 23, 25, 17, 33, 19, 21, 9, 11, 7, 5, 3; Молокова 6, 16, 8, 10, 12, 14, 1к, 1д, 1а, 1г, 16д.

17 мая в 21:00: Партизана Железняка, 1 (все литеры), 2а, 2б, 3 (здесь и далее — со всеми литерами), 5, 7, 9, 11, 13, 15; Никитина, 1–18.

Добавим, что подробнее ознакомиться с графиком включений воды можно по ссылке на сайте СГК.