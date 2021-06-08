В Красноярске ожидается сильнейшее солнечное затмение за несколько десятков лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Директор обсерватории СибГУ им. М.Ф. Решетнева Сергей Веселков рассказал «КП-Красноярск», что нас ждет самое сильное солнечное затмение в несколько десятков лет:

- Настолько сильного солнечного затмения в Красноярске не было давно, примерно 20-30 лет. Обычно, если здесь и происходило нечто подобное, то сейчас затмение действительно будет заметным. Советую не упускать такой шанс, - сказал ученый.

Таким образом, солнечный диск будет закрыт на 54%. Ранее в Красноярске бывали солнечные затмения с максимальной магнитудой 30-35%.

Начнется затмение в 18:04 часов. В этот момент уже можно начать наблюдение. Тот самый 54-процентный пик будет достигнут в 19:06 часов, а закончится астрономическое представление в 20:04 часа.

Лучшие виды на затмение откроются с западной стороны. Сергей Веселков советует красноярцам наблюдать за событием с Николаевской сопки, Караульной горы и других возвышенностей города.

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