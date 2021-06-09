На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

Открытие обновленного спортивного зала Фото: Мария ЛЕНЦ

У работников Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ появился обновленный тренажерный зал, который сотрудники предприятия могут посещать бесплатно. После ремонта там появилось все необходимое для полноценных тренировок: более 20 профессиональных тренажеров для работы с разными группами мышц, кардиотренажеры, эллипсоид, боксерская груша, гантели. Отдельное помещение оборудовано для фитнес-занятий. На расширение и обновление, а также полное оснащение спортзала КрАЗ выделил более 8 миллионов рублей.

Созданием тренажерного зала компания занялась несколько лет назад. Тогда было выделено место для будущего спортклуба, закуплено профессиональное оборудование. А затем руководство предприятие решило дальше развивать это направление.

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Идея создать комфортное и оборудованное место для тренировок на заводе возникла у самих работников и профсоюзного комитета КрАЗа. За прошедший год мы провели большую работу: расширили помещение, провели ремонт, сделали специальное напольное покрытие, купили тренажеры, обустроили душевые и отдельный зал для занятий фитнесом по просьбе сотрудниц завода. Планируем организовать специализированные занятия с профессиональными инструкторами, – рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов.

Сотрудники КрАЗа принимали самое непосредственное участие в развитии тренажерного зала, помогали подбирать оборудование.

– Мы делились мнением, сколько и каких тренажеров должно быть, какой фирмы и так далее, – рассказал сотрудник участка управления технологией в корпусах электролиза Сергей Морозов. – Я занимался во многих залах города, могу сравнить и сказать, что наш спортзал на высоком уровне. Здесь хорошее освещение, система кондиционирования, душевые, работа проведена большая. Он открыт для всех желающих работников.

На КрАЗе поддерживают спортивные традиции, которые определены ценностью социальной политики РУСАЛа основателем компании Олегом Дерипаска. Регулярно проводятся соревнования между цехами и дирекциями предприятия, профсоюзные спартакиады, металлурги - постоянные участники и призеры соревнований Советского района Красноярска.

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