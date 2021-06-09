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9 июня 2021 13:51

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

Мария ЛЕНЦМария ЛЕНЦ
На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников

На Красноярском алюминиевом заводе компании РУСАЛ открыли тренажерный зал для сотрудников