«Пусть родители узнают своих сорванцов»: красноярские подростки делают опасные фото на балконе 25 этажа

Фото: instagram.com/preobrazhensky14/

Жители жилого комплекса «Преображенский» застукали подростков за занятием фотографией на балконе 25 этажа. Всё бы ничего, но процесс съемки был действительно опасным не только для здоровья, но и для жизни детей.

Ради эффектной фотокарточки в соцсетях, дети забрались на балкон 25 этажа, доступ на который открыт по правилам пожарной безопасности. Но просто сделать снимок с видом на город школьникам показалось мало, и вот одна из «моделей» уже забирается с ногами на перила…

К счастью, все закончилось благополучно. Фото сделаны, а дети живыми и здоровыми убрались с балкона. Но чем могло обернуться такое развлечение, если бы внезапно подул сильный ветер? Или школьница не удержалась на перилах и соскользнула вниз? Об этом страшно даже думать, не то, что представить.

Красноярцы крайне негативно высказались по поводу таких «селфи» и считают, что за ТАКОЕ как минимум нужна серьезная воспитательная беседа.

- Надеюсь, что родители узнают своих сорванцов и вечером их ждет серьезный разговор, чтобы уши аж горели! Ужас, сердце замирает, глядя на такое! – пишут жители краевой столицы в соцсетях.

Напомним, что «Комсомолка» ранее рассказывала о трагедиях, связанных с желанием сделать эффектный снимок. Так в Якутии с 20-метрового обрыва сорвалась учительница иностранного языка, которая слишком близко подошла к краю, гонясь за желанием выставить красивую фотокарточку в инстаграм.

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