Учительница из Якутии погибла во время селфи на обрыве

Тот самый обрыв Фото: СК

Жительница Якутии погибла, при прогулке на скале. Как сообщают в следкоме, 31-летняя женщина подошла к самому краю обрыва, но удержаться на нем не смогла. Селянка сорвалась и упала с высоты 20 метров на лёд реки. Падения она не пережила, скончалась на месте.

Трагедия произошла 16 мая, около 11 часов. Злополучная скала находится в районе поселка Тополиное Томпонского района. Якутянка прогуливалась на высоте, подошла к самому краю обрыва и не смогла устоять. Сорвавшись, она упала прямиком на лёд реки. Высота падения была около 20 метров.

В соцсетях местные жители рассказали, что погибшая женщина была учительницей в школе, а на скалу она пришла, чтобы сделать несколько фотографий природы и селфи. Во время него она и погибла.

Сейчас Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.