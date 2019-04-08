Девушка разбилась насмерть из-за селфи. На пути к месту трагедии в ДТП погибли двое полицейских

Эта трагедия произошла минувшим летом на Сахалине. Пытаясь сделать селфи на скале, разбилась насмерть 22-летняя девушка. Следователя и водителя, которые ехали на место ее гибели, погубил вылетевший на встречную полосу Лэнд Крузер. За рулем был мужчина из Красноярского края.

2 августа 2018 года три девушки собрались отдохнуть в бухте Тихая. Одна решила сделать селфи на фоне эффектного обрыва. И не заметила, как оступилась – рухнула вниз…

Подруги от ужаса не могли прийти в себя. Со скал их снял кто-то из местных. Узнав, что стряслось, стал звонить в «скорую» и МВД.

Девушка погибла во время селфи в бухте Тихая. Фото: соцсети.

На вызов отправились трое полицейских и следователь, но… На 181-м километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в служебное авто Шевроле Нива врезался серебристый внедорожник. Его водитель выжил, а женщина-следователь и старший лейтенант полиции, управлявший машиной, погибли. Рассказывают, у нее остался ребенок, у него – трое.

После ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц». И вот сегодня, 8 апреля, заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев утвердил обвинительное заключение по резонансной истории.

- По версии следствия, в августе 2018 года на автодороге Южно-Сахалинск-Оха в районе села Заозерного Макаровского городского округа Сахалинской области фигурант уголовного дела, управляя принадлежащим ему технически исправным внедорожником, нарушил установленные правила дорожного движения, пересек сплошную линию разметки и выехал на полосу встречного движения, - сообщили на сайте надзорного ведомства. - Ввиду собственной невнимательности и проявленной неосторожности он совершил столкновение с двигавшимся по встречной полосе автомобилем полиции. В результате столкновения двое находившихся в данной машине сотрудников правоохранительных органов погибли, здоровью двух других пассажиров - сотрудников полиции и управления регионального управления Следственного комитета России - причинен тяжкий вред.

Скоро водитель Лэнд Крузера пойдет под суд. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

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Снимок ценою в жизнь: Молодая девушка сорвалась со скалы на Сахалине, пытаясь сделать селфи

Тройная трагедия случилась второго августа днем в Макаровском районе Сахалинской области. Три девушки поехали отдохнуть и пофотографироваться в скалистую бухту Тихая. Местные жительницы забрались на приличную высоту, когда одной из них захотелось сделать селфи на фоне сахалинских пейзажей. 22-летняя девушка сама не заметила, как подошла слишком близко к краю и сорвалась вниз. Шансов выжить практически не было, внизу - острые скалы (Подробности).