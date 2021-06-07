На помощь Якутии в борьбе с лесными пожарами прибудут еще 180 специалистов с Дальнего Востока

Самолёт-амфибия БЕ-200 участвует в тушении лесных пожаров в Якутии Фото: МЧС

В Якутии продолжают бушевать лесные пожары. По состоянию на 7 июня зафиксировано 32 возгорания на территории 11,5 гектаров. Как сообщают в правительстве региона, с огнём борются 1635 человек и 203 единицы техники, среди которой есть и авиация.

В МЧС рассказали, что задействована аэромобильная группировка и вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством на территории Нюрбинского района. За последние сутки произведено 34 сброса и слито 102 тонны воды. В Сунтарском районе справиться с огнем помогает самолёт-амфибия Бе-200 - им слита 191 тонна воды.

За последние 24 часа к действующим пожарам добавилось сразу 3 очага, а площадь, охваченная огнем, выросла на 1882 гектара. На помощь к пожарным, сотрудникам МЧС, Авиалесоохраны и мобилизированным жителям прибудут еще 180 пожарных-десантников из Приморья и Хабаровска. Парашютисты из Владивостока, 120 человек, отправятся в Нюрбинский улус, а десантники из Хабаровска, 60 специалистов, в Верхневилюйский улус.

На заседании по вопросу лесопожарной обстановки на территории республики Председатель Правительства Якутии Андрей Тарасенко подчеркнул, что в регионе сохраняется высокая опасность перехода огня от лесных пожаров на территории населённых пунктов вблизи лесных массивов. Всего в пределах 10 км зоны действует 9 лесных пожаров, которые находятся на особом контроле.

Напомним, что на территории Якутии действует особый противопожарный режим. Выезд местных жителей в леса запрещен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае достигла 1 миллиона 115 тысяч гектаров

Космический мониторинг и облет территории на вертолетах помогает обнаруживать новые очаги возгорания и оперативно тушить их, пока лесной пожар не набрал свою силу. Но в тех местах, где уже пламя набрало свою силу, по-прежнему подобраться к нему в труднодоступных местах практические невозможно. Синоптики прогнозируют осадки, но достаточно ли их будет для снижения напряженности в регионе? (Подробнее)

«Ушат грязи вместо благодарности»: в МЧС объяснили, почему во время тушения тайги пилоты сливают воду в реку

За каждый гектар тайги ведется настоящая борьба с земли и воздуха. А тут такое! Поэтому решили не молчать. Попытались связаться с автором скандального видеоролика. Но безрезультатно. Мужчина не хотел ничего слышать. Тогда решили рассказать через соцсети всем непонятливым о тонкостях своей работы (подробности).

Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему (подробности).

«Пожар скрывает все»: кто и зачем поджигает леса в Сибири

«Качели», иначе не скажешь: только-только пожары в Красноярском крае пошли на спад, как огонь снова разгорелся. Если 2 августа горело 1 112 223 гектаров тайги, 8 августа – 856 718, то к пятнице 9 августа - 962 863 гектаров, - площадь снова приближается к миллиону (подробности).