ФСБ задержала сторонника запрещенной организации, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы

ФСБ задержала сторонника запрещенной организации Фото: Мария ЛЕНЦ

Федеральная служба безопасности задержала гражданина России, сторонника запрещенной организации, который планировал устроить теракт в Норильске прямо по время парада Победы 9 мая. Как сообщают представители силового ведомства, предотвратить трагедию в Северном городе удалось благодаря, в том числе, и переписке в «Телеграмме», где он пытался склонить к теракту нескольких человек и рассказывал, как изготовить смертоносное оружие.

«В используемых средствах связи содержались инструкции по изготовлению взрывного устройства и переписка, свидетельствующая о попытках террориста склонить ряд лиц к совершению взрыва в парадной колонне военнослужащих во время празднования Дня Победы», - сообщили в ФСБ.

В подвале одного из домов в Норильске пособник террористов оборудовал тайник, там хранил компоненты для изготовления взрывного устройства. Начинять его собирался поражающими элементами, чтобы в результате взрыва пострадало как можно больше людей.

Разыскали и задержали подрывника в Ставропольском крае 22 апреля. На него завели уголовное дело по статьям «Склонение к совершению террористического акта» и «Пособничество в совершении террористического акта». Работа оперативников продолжается, они устанавливают связи подозреваемого.

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