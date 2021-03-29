В Красноярске священнослужителя мечети обвиняют за призывы к терроризму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске священнослужителя мечети обвиняют в тяжких преступлениях. Следствию удалось доказать, что он публично призывал к террористической деятельности и оправдывал терроризм. И что шантажировал молодую женщину, принуждая ее к интимной близости. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных Управление ФСБ по краю.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, обвиняемый поддерживал идеологию террористической организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. С 1 января 2016 по 5 мая 2017 года он проводил в своей квартире религиозные собрания для вновь обращенных в религию мусульман. Но в дополнение к духовным беседам еще и склонял к тому, что нужно оказать поддержку террористам. Например, в интернете размещать соответствующую информацию. Впоследствии те, кто послушал священнослужителя, была привлечены к уголовной ответственности.

Кроме того, в июне 2019 года обвиняемый находился в Лесосибирске и там шантажировал 24-летнюю девушку. Он грозился, что расскажет родственникам кое-что из ее частной жизни, что ее скомпрометирует. Взамен молчания требовал от нее интима.

В настоящее время расследование дела завершено, в скором времени будет передано в суд.