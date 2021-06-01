В Красноярске из-за паводка могут ввести режим ЧС Фото: Мария ЛЕНЦ

Как складывается в Красноярске ситуация с подтоплением, если ли риски для коммунального хозяйства и жизнеобеспечения города? Как долго продлится паводок и к каким последствиям нужно готовиться? Обо всем этом в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск рассказал первый заместитель главы города Владислав Логинов.

Один из самых частых вопросов, которые сегодня задают красноярцы, в том числе и в социальных сетях, кто и зачем дал распоряжение сбрасывать воду с водохранилища Красноярской ГЭС. Отвечаем: это точно не распоряжение властей города или края. И это точно не распоряжение руководства самой гидроэлектростанции. Такие решения принимаются на уровне управлении энергосистемой РФ на основе заключения инженеров – гидрологов.

Средний объем сброса воды с Красноярской ГЭС составляет около 3 тысяч кубометров в секунду. В настоящее время сброс увеличен до 5 350 кубометров в секунду. И будет еще больше: в первой декаде июня – до 6 тысяч кубометров, возможно и до 8 тысяч.

Так выглядела набережная в районе стрелки в середине мая, когда вода только-только начала подниматься Фото: Мария ЛЕНЦ

- На ход мы паводка мы повлиять не можем, но последствия обязаны предотвратить, - отметил Владислав Логинов. – Завтра, 2 июля, по поручению главы города состоится совещание с участием всех служб, которые задействованы в этом. В том числе ресурсоснабжающие организации. К сожалению, ситуация в этом году носит критический характер. Я об этом говорю открыто, всех прошу принять это к сведению.

Уже подтоплены набережные на левом и правом берегу. Есть проблемы для частного домовладения в поселках Удачном, Лалетино и других, расположенных в непосредственной близости к Енисею. Особое внимание, по словам замглавы, уделяется объектам, которые находятся на насыпных площадках – речь идет о микрорайоне Белые росы. Для самих многоэтажек проблем быть не может – стояли и стоять будут. А вот у инженерной инфраструктуры, у сетей, которые подходят к домам, возможны отказы.

А так набережная в районе Стрелки выглядит в конце мая Фото: Мария ЛЕНЦ

Итак, сегодня есть два основных проблемных момента, связанных с жизнеобеспечением города, которые находятся под особым контролем городских властей. Первое – холодное водоснабжение.

- Вместе с компанией «КрасКом» мы оценивали риски. Прежде всего, нас беспокоят водозаборы. Особенно на острове Посадном и в Удачном. «КрасКом» готовится к обвалованию своих объектов. Приготовлена тысяча мешков, то есть тысяча кубометров песка. Если сброс воды с плотины Краснояркой ГЭС увеличится до 6 тысяч кубометров в секунду, объекты водозаборов могут пострадать, если их не оградить от воды.

Второе – электроснабжение. Без него остановится водозабор, не будут работать системы водоснабжения и водоотведения в многоквартирных домах. Такое развитие событий городские власти также продумали. У МРСК есть большое количество мощных резервных дизель-генераторных установок. Их привезли в город к универсиаде для подстраховки в 2019 году (к счастью, они не пригодились). Сейчас в случае чрезвычайной ситуации они будут использованы.

- На минувшей неделе мы проводили оперативные совещания, принимали решения. Ресурсоснабжающие организации отчитались, что подготовили аварийные бригады. Ситуация находится на контроле главы города. Всю информацию мы будем давать на сайте, - подвел итог Владислав Логинов.

Добавим, что в случае проблем, связанных с подтоплением частных жилых домов и повреждением имущества, не только тех, что расположены на берегах Енисея, но и вдоль Качи и Базаихи, граждане должны сообщить либо в администрацию своего района, либо в службу 005 или на 112.

Горожане во всем видят положительные моменты, даже в наводнении Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паводки в Красноярске 2021: карта зон подтопления

Лето в Красноярске началось не только с теплой погоды. Под водой оказались, как правобережная, так и левобережная набережные Енисея. Уже составлены зоны потенциального подтопления, а мэрия опубликовала список мест, где ожидаются паводки в Красноярске 2021. Краевому центру даже предрекали сильнейшее наводнение за 100 лет (подробнее).

Красноярск, возможно, ожидает рекордное за 100 лет наводнение

Набережную Енисея в Красноярске начало топить еще пару недель назад. Тогда вода только-только появилась возле Стрелки и вантового моста – там площадка ниже, чем возле Речного вокзала. (подробнее).