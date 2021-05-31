В Красноярске определили зоны возможного подтопления
Фото: Мария ЛЕНЦ
На 31 мая среднесуточный сброс Красноярской ГЭС составляет 5 295 кубометров воды. Уровень воды в Енисее сейчас держится на отметке 363 сантиметра, критический уровень – 390 сантиметров. Сотрудники агентства по ГО, ЧС и ПБ ежедневно мониторят обстановку и паводковую ситуацию.
В мэрии Красноярска сообщают, что на данный момент угрозы жизнеобеспечения жилых домов и объектов инфраструктуры нет.
В то же время специалисты советуют красноярцам, чьи дома, жилые участки и лодочные гаражи находятся в прибрежной зоне, принять меры по защиты своего имущества, отключить электричество и убрать ценные вещи.
В Красноярске определили зоны возможного подтопления
Фото: Мария ЛЕНЦ
Кроме того, составлены зоны риска подтопления:
- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);
- коттеджный поселок «Английский Парк»;
-устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;
- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная;
- нижний ярус набережной в районе отеля «АМАКС»;
- береговая полоса на территории Судоремонтного завода;
- береговая полоса от ул. С. Дежнева до моста 777;
- прибрежный участок по улице Рейдовая.
- улица Лесная в районе домов: № 289и-429, 239в, г, д, 46д, 23а;
- набережная р. Енисей в районе стрелки устья р. Кача;
- ул. Якутская, 25, база отдыха «Зеленка»;
- поселок Коркино в районе строения № 3, причалов;
- ул. Пограничников, 107, 113;
- лодочная станция «Акваполис».
Острова на Енисее в черте Красноярска: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский.
Городская администрация также направила информацию о гидрологической обстановке ресурсоснабжающим организациям Красноярска. Они предупреждают возможные аварийные ситуации.
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