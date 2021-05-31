В Красноярске определили зоны возможного подтопления Фото: Мария ЛЕНЦ

На 31 мая среднесуточный сброс Красноярской ГЭС составляет 5 295 кубометров воды. Уровень воды в Енисее сейчас держится на отметке 363 сантиметра, критический уровень – 390 сантиметров. Сотрудники агентства по ГО, ЧС и ПБ ежедневно мониторят обстановку и паводковую ситуацию.

В мэрии Красноярска сообщают, что на данный момент угрозы жизнеобеспечения жилых домов и объектов инфраструктуры нет.

В то же время специалисты советуют красноярцам, чьи дома, жилые участки и лодочные гаражи находятся в прибрежной зоне, принять меры по защиты своего имущества, отключить электричество и убрать ценные вещи.

В Красноярске определили зоны возможного подтопления Фото: Мария ЛЕНЦ

Кроме того, составлены зоны риска подтопления:

Правый берег:

- устье ручья Лалетино (ул. Турбаза);

- коттеджный поселок «Английский Парк»;

-устье реки Базаиха: ул. Сплавучасток, Стадионная;

- микрорайон Пашенный: ул. Складская, Графитная;

- нижний ярус набережной в районе отеля «АМАКС»;

- береговая полоса на территории Судоремонтного завода;

- береговая полоса от ул. С. Дежнева до моста 777;

- прибрежный участок по улице Рейдовая.

Левый берег:

- улица Лесная в районе домов: № 289и-429, 239в, г, д, 46д, 23а;

- набережная р. Енисей в районе стрелки устья р. Кача;

- ул. Якутская, 25, база отдыха «Зеленка»;

- поселок Коркино в районе строения № 3, причалов;

- ул. Пограничников, 107, 113;

- лодочная станция «Акваполис».

Острова на Енисее в черте Красноярска: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижний Атамановский.

Городская администрация также направила информацию о гидрологической обстановке ресурсоснабжающим организациям Красноярска. Они предупреждают возможные аварийные ситуации.

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