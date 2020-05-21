Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год

21 Май 2020 2020-05-21T04:47:25+03:00

Изменить размер текста: A A

«Аэрофлот» на год отложил запуск авиахаба в Красноярске. Напомним, это уже второй перенос. Еще весной компания собиралась открыть хаб в июне 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока дату пришлось отодвинуть – на 1 июня 2021 года.

К слову, международный авиахаб у «Аэрофлота» пока есть только в Москве, в Шереметьево. После ввода в эксплуатацию узла в Красноярске собирались запустить рейсы в 12 новых направлениях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в аэропорту: прилетевшие из Таиланда в Красноярск туристы остались недовольны проверкой

Настоящий бунт в аэропорту устроили накануне, 19 марта, туристы, вернувшиеся из Таиланда в Красноярск. Им не понравилась проверка. Точнее – не сама проверка, а то, как ее проводили сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. Негодованием поделились в сетях: сначала несколько утомительных часов перелета, затем их встречают на земле всего 3 специалиста в масках (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU