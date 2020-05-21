2020-05-21T04:47:25+03:00
Общество

Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год

На 1 июня 2021 года
Ася ЖУКОВА
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Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год.Запуск авиахаба в Красноярске «Аэрофлот» перенес на год.Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Аэрофлот» на год отложил запуск авиахаба в Красноярске. Напомним, это уже второй перенос. Еще весной компания собиралась открыть хаб в июне 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса и снижения пассажиропотока дату пришлось отодвинуть – на 1 июня 2021 года.

К слову, международный авиахаб у «Аэрофлота» пока есть только в Москве, в Шереметьево. После ввода в эксплуатацию узла в Красноярске собирались запустить рейсы в 12 новых направлениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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