Новый авиахаб Красноярска будет ориентирован на Китай
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» уже сообщил о своих планах сделать на базе красноярского аэропорта крупный международный авиахаб. Для этого есть все: мощности воздушной гавани, ее удобное во всех отношениях расположение в центре страны. Цена вопроса, по предварительным данным, может составить 35 миллиардов рублей.
На днях свое заявление сделал замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов: основным направлением для красноярского аэропорта, как торговым, так и пассажирским, станет Китай. При этом сохраняется маршрутная сеть из Красноярска в другие города страны. В том числе в Москву, Сочи, Санкт-Петербург.
В Красноярске, по словам Андрея Панова, «Аэрофлот» будет базировать такие типы самолетов, как узкофюзеляжные Boeing 737, региональные Sukhoi Superjet 100 и Airbus A320.
ИСТОЧНИК KP.RU