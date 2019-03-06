2019-03-06T11:46:51+03:00
Общество

Новый авиахаб Красноярска будет ориентирован на Китай

При этом сохраняется федеральная маршрутная сеть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новый авиахаб Красноярска будет ориентирован на КитайНовый авиахаб Красноярска будет ориентирован на КитайФото: Мария ЛЕНЦ
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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» уже сообщил о своих планах сделать на базе красноярского аэропорта крупный международный авиахаб. Для этого есть все: мощности воздушной гавани, ее удобное во всех отношениях расположение в центре страны. Цена вопроса, по предварительным данным, может составить 35 миллиардов рублей.

На днях свое заявление сделал замгендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов: основным направлением для красноярского аэропорта, как торговым, так и пассажирским, станет Китай. При этом сохраняется маршрутная сеть из Красноярска в другие города страны. В том числе в Москву, Сочи, Санкт-Петербург.

В Красноярске, по словам Андрея Панова, «Аэрофлот» будет базировать такие типы самолетов, как узкофюзеляжные Boeing 737, региональные Sukhoi Superjet 100 и Airbus A320.

ИСТОЧНИК KP.RU

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