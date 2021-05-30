Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 мая 2021 16:20

Глава Красноярска Сергей Еремин: «под ударом стихии могут оказаться водозаборные сооружения»

Между тем красноярцы приезжают на набережную Енисея ради впечатлений
Елена СЕРЕБРОВСКАЯЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Красноярцы приезжают на набережную Енисея ради впечатлений

Красноярцы приезжают на набережную Енисея ради впечатлений

Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода шепчет: «Приезжай на набережную и сфотографируй, как Енисей затопил набережную. Когда еще удастся такое увидеть». Тем более, что специалисты говорят, что Красноярск, возможно, ожидает рекордное за сто лет наводнение. Уровень воды повышается с каждым днем и будет еще выше. Сколько это продлится, пока никто не озвучивает. Но никак не меньше пары недель.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожане приезжают на набережную набраться впечатлений. Фотографируются. Кто-то босиком бросит по деревянным площадкам возле вантового моста. Кто-то катается на веслах на надувных лодках. А кто-то перебирается на качели, которые оказались в воде, чтобы покачаться. Одним словом, горожане проводят хороший воскресный день. И, кстати, волнуются за обителей острова Татышев – если вдруг вода поднимется и зальет его, что будет с огромной колонией сусликов, они же достопримечательность острова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, Енисейское бассейновое управление объявило о сбросе воды на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. Но желающие посмотреть на водосброс приехали в Дивногорск и ничего не увидели. В мэрии пояснили, что вода проходит внутри плотины через специальные водопропускные каналы. Шлюзы плотины, пропускающие воду напрямую, минуя эти каналы и сбрасывая воду напрямую поверх плотины, закрыты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Между тем, паводок не пройдет бесследно. Глава города Сергей Еремин рассказал в своем «Инстаграме» о возможных последствиях:

- Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды по причине таяния больших объемов снега в горах. Последствия для затопленных участков будем оценивать после спада воды. А сейчас наша главная задача – обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение Красноярска. Например, под ударом стихии могут оказаться наши водозаборные сооружения, которые находятся на островах. Их сотрудники на крайний случай уже подготовили откачивающие насосы и мешки с песком для защиты сооружений. Специалисты рассчитывают, что такие меры использовать не придется. Ведь в знаменитом наводнении 2006 года сбросы ГЭС достигали 11000 кубометров воды в секунду. На сегодня сброс составляет 5300 кубометров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее всем ресурсоснабжающим организациям на прошлой неделе дали рекомендации предпринять меры по недопущению остановки сооружений. Управляющим компаниям – взять на постоянный контроль состояние электрооборудования, расположенного в подвалах жилых домов, на случай повышения грунтовых вод. Оперативные службы города в круглосуточном режиме держат ситуацию под контролем во взаимодействии с МЧС.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярск, возможно, ожидает рекордное за 100 лет наводнение

Специалисты Енисейского БВУ прогнозируют, что половодье 2021 года грозит стать одним из самых сильных за 100 лет в Красноярском крае. С начала мая приток воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС составлял 134 % от среднемноголетней нормы (подробнее).

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае трассу эпично смыло рекой, вышедшей из берегов

С начала весны Красноярский край, и соседняя Хакасия страдают от паводков. Снега тают, традиционные весенние осадки не щадят местных жителей, а все в комплексе заставляет реки выходить из берегов (подробнее).

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хакасии из-за паводков затоплены более 200 домов и участков

Накануне вечером глава республики Валентин Коновалов ввел режим ЧС из-за паводков. Самая тяжелая ситуация в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах. Всему виной обильные осадки, прошедшие в республике, а также активное таяние снегов в горах. При этом в реке Абакан за последние сутки уровень воды снизился до 564 см (максимальный был 614 см), но все еще остается критическим (подробнее).

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧППроисшествия: ЧП