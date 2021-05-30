Глава Красноярска Сергей Еремин: «под ударом стихии могут оказаться водозаборные сооружения»

Красноярцы приезжают на набережную Енисея ради впечатлений Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода шепчет: «Приезжай на набережную и сфотографируй, как Енисей затопил набережную. Когда еще удастся такое увидеть». Тем более, что специалисты говорят, что Красноярск, возможно, ожидает рекордное за сто лет наводнение. Уровень воды повышается с каждым днем и будет еще выше. Сколько это продлится, пока никто не озвучивает. Но никак не меньше пары недель.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Горожане приезжают на набережную набраться впечатлений. Фотографируются. Кто-то босиком бросит по деревянным площадкам возле вантового моста. Кто-то катается на веслах на надувных лодках. А кто-то перебирается на качели, которые оказались в воде, чтобы покачаться. Одним словом, горожане проводят хороший воскресный день. И, кстати, волнуются за обителей острова Татышев – если вдруг вода поднимется и зальет его, что будет с огромной колонией сусликов, они же достопримечательность острова.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, Енисейское бассейновое управление объявило о сбросе воды на Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС. Но желающие посмотреть на водосброс приехали в Дивногорск и ничего не увидели. В мэрии пояснили, что вода проходит внутри плотины через специальные водопропускные каналы. Шлюзы плотины, пропускающие воду напрямую, минуя эти каналы и сбрасывая воду напрямую поверх плотины, закрыты.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Между тем, паводок не пройдет бесследно. Глава города Сергей Еремин рассказал в своем «Инстаграме» о возможных последствиях:

- Красноярская ГЭС продолжает увеличивать сброс воды по причине таяния больших объемов снега в горах. Последствия для затопленных участков будем оценивать после спада воды. А сейчас наша главная задача – обеспечить бесперебойное жизнеобеспечение Красноярска. Например, под ударом стихии могут оказаться наши водозаборные сооружения, которые находятся на островах. Их сотрудники на крайний случай уже подготовили откачивающие насосы и мешки с песком для защиты сооружений. Специалисты рассчитывают, что такие меры использовать не придется. Ведь в знаменитом наводнении 2006 года сбросы ГЭС достигали 11000 кубометров воды в секунду. На сегодня сброс составляет 5300 кубометров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее всем ресурсоснабжающим организациям на прошлой неделе дали рекомендации предпринять меры по недопущению остановки сооружений. Управляющим компаниям – взять на постоянный контроль состояние электрооборудования, расположенного в подвалах жилых домов, на случай повышения грунтовых вод. Оперативные службы города в круглосуточном режиме держат ситуацию под контролем во взаимодействии с МЧС.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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Фото: Мария ЛЕНЦ