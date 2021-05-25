В Красноярском крае трассу эпично смыло рекой, вышедшей из берегов

Фото: Валерия КИЧКИНА

С начала весны Красноярский край, и соседняя Хакасия страдают от паводков. Снега тают, традиционные весенние осадки не щадят местных жителей, а все в комплексе заставляет реки выходить из берегов.

В общей сложности под водой оказались более сотни приусадебных участков и немногим меньше домов. Безусловно, могло быть и хуже, но жители Красноярского края и Хакасии еще долго будут восстанавливать свои участки и с ужасом вспоминать пережитые дни.

Где-то властям приходится эвакуировать жителей, чтобы обезопасить их от разгулявшейся стихии, а в Ермаковском района края сотрудникам МЧС и вовсе пришлось разрушить часть дороги, чтобы минимизировать ущерб от паводков.

Фото: Валерия КИЧКИНА

В Каратузском районе природа разобралась с дорогой без помощи человека. 23 мая на трассе от Каратузского до Нижнего Кужебара поток воды просто напросто снес «кусок» дорожного полотна. Разбушевавшаяся река Амыл не оставила дороге ни шанса. Выглядело это очень эффектно. Только чудом никто не пострадал.

А вот последствия оказались не самыми радужными. Для сельчан эта дорога была одним из немногих путей, связывающих с миром, а после затопления, на месте дороги остались лишь руины, словно после войны – огромные лужи, разбросанные части асфальта.

Жители Каратузского района были шокированы и подавлены случившимся. Кто-то не смог добраться домой, кто-то, напротив, не выехал из дома.

Однако сельчане не унывали и даже иронизировали над ситуацией в соцсетях:

- Та самая дорога из Дошика;

- Даже если скинут фотки, что дорога на месте, я подумаю, что это фотошоп.

Фото: Влад СТЕПАНОВ

Тем не менее, власти не оставили людей в беде. Дорогу оперативно начали приводить в порядок. Рабочие прибыли на место происшествия уже на следующий день. Было принято решение засыпать пострадавший участок. Хотя, естественно, что быстро восстановить смытый асфальт не получится. Но сельчане рады и этому.

Сейчас по трассе вновь можно ездить. Уровень воды спал, и опасность нового подтопления уже не стоит настолько остро. Однако, сроки полного восстановления трассы неизвестны. Сейчас специалисты подсчитывают сумму ущерба.