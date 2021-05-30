В Туве задержанный «пассажир» патрульной машины сдал полицейского, сбежавшего с места ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

Ранним утром 16 мая в Кызыле прохожие обнаружили тело молодого человека. Он лежал на обочине дороге так, что сомнений быть не могло – его сбила машина. В оперативной сводке значилось: «Неизвестный водитель неустановленного транспортного средства совершил наезд на мужчину, который скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В нарушение Правил дорожного движения водитель скрылся с места ДТП. По предварительным данным установлено, что водитель передвигался на автомашине отечественного производства».

Информацию дали по социальным сетям в надежде, что найдется какой-нибудь очевидец. Но поначалу казалось, что шансов найти виновника аварии нет. Прошло больше недели, а следов обнаружить не удалось.

И вдруг сыщикам повезло. К ним пришел житель тувинской столицы и признался: он своими глазами видел момент смертельного ДТП, он даже определенным образом присутствовал в нем. Потому что находился в патрульной машине в качестве задержанного, а водителем был инспектор дорожно-патрульной службы, уверяет мужчина. По его словам вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, вызвать скорую помощь, полицейский нажал на газ и поскорее уехал.

О появлении свидетеля сообщает ряд телеграм-каналов. И пока официальных комментариев в ведомстве не дают. Но известно, что тувинский следком проверяет информацию, также внутреннюю проверку проводит и республиканское управление МВД. Подозреваемый все отрицает, от работы его пока не отстранили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Туве полицейских подозревают в убийстве 11-летней давности

В Туве полицейских подозревают в убийстве 11-летней давности. Долгое время производство по делу было приостановлено. Его возобновили, когда удалось установить личность потерпевшего, а затем – и подозреваемых (подробнее).

В Туве полицейские при погоне за пьяным водителем ранили девушку-пассажирку

В Туве погоня за пьяным водителем закончилась неожиданно: дорожные полицейские случайно подстрелили девушку-пассажирку. Сейчас по данному факту проводится проверка. Вот что удалось узнать на этот час. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, накануне 16 апреля около 14 часов дня в дежурную часть поступило сообщение, что в городе Ак-Довураке заметили отечественный автомобиль с нетрезвым водителем за рулем (подробнее).

В Туве экс-полицейского будут судить за вымогательство и получение крупной взятки

В Кызыле 37-летнего экс-начальника отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД заподозрили в тяжком преступлении. Ему выдвинуто обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (подробнее).