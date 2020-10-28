В Туве экс-полицейского будут судить за вымогательство и получение крупной взятки

Бывшему полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле 37-летнего экс-начальника отдела по расследованию преступлений против личности следственного управления МВД заподозрили в тяжком преступлении. Ему выдвинуто обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в значительном размере в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя).

По версии следствия, 30 октября 2019 года около 13 часов тогда еще полицейский во время беседы с одним из подозреваемых (он проходил по уголовному дела по статье 111 УК РФ) предложил решить его проблемы. За 100 тысяч рублей он пообещал переквалифицировать преступление на менее тяжкое. Во время второй встречи он уже открыто потребовал заплатить ему деньги, в ином случае обещал поместить фигуранта дела под стражу. В итоге тот заплатил ему даже больше – 140 тысяч рублей.

- Незаконная деятельность обвиняемого была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ РФ, - рассказали «Комсомольской правде» - Красняорск в Следственном комитете Тувы. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.