21 Февр. 2020 2020-02-21T05:25:25+03:00

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В Туве полицейских подозревают в убийстве 11-летней давности. Долгое время производство по делу было приостановлено. Его возобновили, когда удалось установить личность потерпевшего, а затем – и подозреваемых.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе тувинского следкома, в марте 2008 году возле автотрассы Кызыл – Эрзин были обнаружены полусожженные человеческие останки. Уголовное дело завели, но затем его пришлось положить на полку.

- Благодаря совместной работе следователей следственного управления и оперативных служб МВД по республике удалось установить личность потерпевшего, а также лиц, причастных к совершению убийства, - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, 7 марта 2008 года около 21 часа бывший начальник уголовного розыска полиции Кызыла опрашивал ранее незнакомого ему местного жителя. Вместе с подчиненным вывез молодого человека на безлюдный участок местности и там убил.

В настоящее время оба подозреваемых арестованы, им предъявлено обвинение. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU