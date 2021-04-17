В Туве полицейские при погоне за пьяным водителем ранили девушку-пассажирку

В Туве при погоне ранена девушка-пассажирка. Фото: МВД Тувы

В Туве погоня за пьяным водителем закончилась неожиданно: дорожные полицейские случайно подстрелили девушку-пассажирку. Сейчас по данному факту проводится проверка. Вот что удалось узнать на этот час. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, накануне 16 апреля около 14 часов дня в дежурную часть поступило сообщение, что в городе Ак-Довураке заметили отечественный автомобиль с нетрезвым водителем за рулем.

Наряд дорожно-патрульной службы выехал на указанное место, чтобы проверить информацию. И действительно вскоре заметили ВАЗ 2106, у водителя которой явно были проблемы – машина виляла по дороге, выезжая то на встречную полосу, то на обочину. Услышав приказ госавтоинспектора остановиться, водитель наоборот прибавил скорость и попытался скрыться.

В салоне отечественного автомобиля находились четверо пьяных. Фото: МВД Тувы

Дальше началась погоня – «Жигули» выехали на загородную трассу, ведущую в село Тээли. Здесь большой поток машин, был высокий риск попасть в аварию. Здесь к погоне присоединился второй экипаж ДПС. Инспекторы уверяют: сделали все по уставу – сначала предупредили в мегафон, что применят табельное оружие, затем сделали два предупредительных выстрела в воздух. И только после этого стреляли по колесам автомобиля. Всего было сделано 4 прицельных выстрела.

В этот момент «Жигули» уже пролетели 11 километров от города. И только после этого до 23-летнего водителя дошла вся серьезность ситуации, он остановился. Причин сбегать у него было несколько. Помимо того, что он был пьян, у него никогда не было водительских прав. К тому же с июня 2020 года он 20 раз привлекался за нарушения ПДД.

Водитель прав не имеет, 20 раз привлекался за нарушения ПДД. Фото: МВД Тувы

Когда водителя вытащили из салона и надели на него наручники, выяснилось, что пуля из табельного оружия попала в одну из пассажирок – 16-летнюю девушку, жительницу города Ак-Довурак. А всего в салоне автомобиля находилось четыре человека. И все четверо – в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую доставили в больницу, она прооперирована, врачи оценивают состояние как стабильное, здоровью ничто не угрожает.

Свою проверку случившегося начал и республиканский следком. Здесь считают, что применение табельного оружия выходило за рамки полномочий госавтоинспекторов.

Добавим, что погони со стрельбой в Туве происходят не так уж и редко. Но чтобы в результате были пострадавшие – такого не припомнится.

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