В Красноярске стартовал турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» Фото: Александр ЧЕРНЫХ

28 мая в 17:30 во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина стартовал XXXII Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Торжественное открытие началось с минуты молчания в честь ушедшего из жизни 24 мая Дмитрия Миндиашвили.

В открытии турнира приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс, которые выступили к участникам и гостям турнира с приветственным словом:

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

- Сегодняшний турнир особый. Для меня огромная ответственность быть сегодня с вами, потому что только накануне мы простились с Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили - учителем, тренером и наставником Ивана Ярыгина. Трудно представить людей, более любивших жизнь, более добрых людей и больших патриотов, чем Иван Сергеевич Ярыгин и Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Те, кто имели возможность жить и общаться с ними, счастливые люди. И они сами были счастливыми людьми, потому что имели возможность заниматься спортом и дарить радость нашим соотечественникам за победы на спортивных аренах, за тысячи учеников, которых они воспитали, - сказал Олег Матыцин.

- Дмитрий Миндиашвили подарил нам и миру легендарного борца Ивана Ярыгина, воспитал целую плеяду выдающихся атлетов и сделал возможным и этот турнир, который многие годы является визитной карточкой Красноярского края и России в целом, - добавил Александр Усс.

В соревновании примут участие более 250 спортсменов из России, Греции, Египта, Узбекистана, Кыргызстана, Беларуси, Монголии, Турции, Казахстана и Молдовы. Российская сборная делегировала на турнир 110 спортсменов. От Красноярского края будут выступать 27 борцов: 17 мужчин и 10 женщин.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Добавим, что турнир имени двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. В Красноярске он проходит с 1991 года, а с 1999 года носит статус Гран-при, сообщают в пресс-службе краевого правительства.