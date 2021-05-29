Коронавирусные ограничения в Якутии продлены до 15 июня Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, до 15 июня 2021 года включительно в Якутии продлили срок запрета на работу ночных клубов (дискотек), караоке-залов и других досугово-развлекательных заведений, в том числе расположенных в торговых центрах, а также аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Кроме того, до 15 июня сохраняется масочный режим и нормы социального дистанцирования. В силу Указ начнет действовать с 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба Республики Саха (Якутия). Ознакомиться с текстом Указа можно по ссылке.

Эта мера связана с сохранением сложной эпидемиологической обстановки в республике. Так, 29 мая в Якутии было зафиксировано еще 108 случаев заражения коронавирусом, 60 из которых – в Якутске. Республика занимает 43 место по числу заболевших ковидом из 85 регионов РФ. При этом новых запретов введено не было.

Напомним, что 25 мая 2021 года Якутия стала первым регионом, перешедшим на обязательную вакцинацию от коронавируса. Около полугода люди прививались исключительно по желанию, но нужных результатов достигнуто не было. Сказывались как сложности с логистикой (Якутия – крупнейший регион страны, населенные пункты находятся в отдалении друг от друга), так отчасти и с недоверием населения к вакцине.

Впрочем, долго этот указ не продержался, и спустя пару часов региональное правительство отменило принятую меру и изменило формулировку, которая пошла вразрез с федеральным законодательством. Принцип добровольности сохранился. Теперь работодатель должен организовать процесс, а работник уже в центре вакцинации должен согласиться на прививку или отказаться.

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