График отключений холодной воды в Центральном районе Красноярска 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе отменяется полная остановка водозабора острова Посадный. Однако остановка водоснабжения все-таки затронет часть адресов, передает «КрасКом». Публикуем график отключений холодной воды в Центральном районе Красноярска 2021. Ранее «КП-Красноярск» публиковала список адресов, где отключат холодную и горячую воду.

Так, 29 мая с 9:00 до 20:00 часов отключение холодной воды затронет 13 многоквартирных домов в Центральном районе Красноярска, 4 образовательных учреждения и несколько частных жилых домов в Покровке.

28 мая «КрасКом» советует жителям частного сектора и части центра набрать необходимый запас холодной питьевой воды на период ремонтных работ.

Список адресов, где в Центральном районе Красноярска отключат холодную воду 2021

Фото: ИВАНОВА Диана

ул. Конституции СССР, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23, 25, 27;

ул. Парижской Коммуны, 39, 39а, 41, 44, 46а;

ул. Сурикова, 54а;

ул. Ленина, 22, 24;

ул. Качинская, 38;

ул. Зои Космодемьянской, 17 – 59, 50 – 90;

ул. 5-я Линейная, 1 – 15, 2 – 18;

ул. 6-я Линейная, 1 – 43, 2 – 44;

ул. Дальневосточная, 111 – 169, 54 – 90;

ул. 7-я Линейная, 1 – 19, 2 – 20;

ул. Водянникова, 1 – 99, 2 – 56;

ул. Иртышская, 1 – 19, 2, 2а;

ул. 1-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

ул. 2-я Продольная, 1 – 35, 2 – 30;

ул. 3-я Продольная, 1 – 39, 2 – 38;

ул. 4-я Продольная, 19 – 77, 28 – 74;

ул. 5-я Продольная, 15 – 61, 16 – 62;

ул. 6-я Продольная, 1 – 61, 16 – 62;

ул. 7-я Продольная, 3 – 51, 26 – 72;

ул. 3-я Дальневосточная, 1 – 41, 2 – 50;

ул. Березина, 71 – 117, 116 – 154, 154а, 154/1;

ул. Любы Шевцовой, 45;

ул. 1-я Крутогорская; ул. 2-я Крутогорская; ул. Сахарова; ул. Кабульская; ул. Кандагарская; ул. Николая Донского; ул. Шинданская.

Добавим, что полного отключения холодной воды в районе удалось добиться благодаря досрочному монтажу обратного клапана на Посадном. Теперь насосы и трубопроводы защищены от перепадов давления.

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