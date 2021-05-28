Утонул под самую крышу: в Туве разбушевавшаяся река унесла внедорожник с людьми

В Туве разбушевавшаяся река унесла внедорожник с людьми. Фото: МЧС

Мощный внедорожник «УАЗ Hunter» оказался игрушечной машинкой, которую мутные потоки реки подхватили и понесли вниз. В салоне находились водитель и его пассажир. В таких случаях или бог, или удача решают исход. Похоже, двум жителям Эрзинского района Тувы на этот раз повезло – их автомобиль зацепился на дне за какую-то корягу и остановился. И хоть выбраться самостоятельно из затопленного салона они не смогли, но во всяком случае их перестало крутить в водовороте и они дождались помощи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Тыва, произошло ЧП 26 мая. Днем на центральный диспетчерский пункт поступило сообщение о том, что автомобиль с двумя людьми унесло сильным течением реки Нарын. На место выехала пожарно-спасательной части по охране Эрзинского района. Пожарный «Урал» заехал в русло на переправе и двинулся вниз по течению к терпящим бедствие. То ли доехал, то ли доплыл (посмотрите видео, на нем кажется, что «Урал» и в самом деле плывет). И затем спасатели вызволили бедолаг.

Видимо, водитель решил показать браваду, а может, понадеялся на авось или просто не подумал о последствиях. Решил перемахнуть реку вброд, не взяв в расчет силу воды. На сей раз все завершилось хорошо. Но история знает немало примеров, когда попытки пересечь реки во время паводков заканчивались трагедией. Так, в июле 2019 года в Бай-Тайгинском районе «УАЗ» точно также заехал в речушку Ак (Шуй) и опрокинулся под напором воды. Погибли 10 человек, из которых 6 – дети.

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