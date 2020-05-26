«Походу, заглох... куда его?»: В окрестностях Норильска внедорожник унесло рекой

Мощный внедорожник развернуло течением реки. Водитель крепко вцепился за руль, попытался поначалу что-то предпринять. Может быть, развернуть машину лицом по направлению движения. Но не получилось, потому что передняя часть всегда тяжелее. Машина цепляет днищем камни. Двигатель заглох. Ледяная вода залила салон, после этого машину перестало раскачивать из стороны в сторону – ее просто понесло прочь. За минуту – почти на три сотни метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781205" frameborder="0"></iframe> В Норильске внедорожник «уплыл» по реке.

Пассажир, сидящий рядом с водителем, тревожно огляделся по сторонам. Наверняка на заднем сидении есть еще люди, но это не точно. И если есть, то они испытали не меньший страх. В это время всем, кто находился в машине, чертовски нужно было везение: если бы она перевернулась, все могло бы закончиться трагически.

Такое видео появилось накануне в норильских мессенджерах. Его сняли жители заполярного города, участники местного офф-роуд движения. Судя по всему, компания решила провести устроить себе активный отдых на выходные и провести время в окрестностях Норильска. Здесь только-только растаял снег, еще нет зелени, но кому-то такие прогулки по бездорожью нравятся.

Судя по видео, машин было две. Одна уже почти пересекла реку вброд и застряла у самого берега. Второй машине, ехавшей позади, не повезло еще больше – ее снесло вниз по течению. Шум воды перекрывает голоса за кадром, но можно различить, что путешественники спешно решают, как помочь товарищам. Времени, чтобы принять решение, у них мало.

- Надо было трос кидать...

- Как его теперь доставать?..

- Доставать?.. Надо сначала этот достать...

- Да нет, там мелко...

- Он заглох?..

- Походу, да...

В этом случае путешественникам приходилось рассчитывать только на себя: до города много километров. Сотовой связи в тундре нет. Судя по комментариям к видео в «Инстаграме», на этот раз все завершилось благополучно. Удалось сначала спасти людей из внедорожника, а затем и технику вытащить на берег. Никто не пострадал. Наверняка товарищи не в первый раз уже совершают такие поездки, поэтому запаслись необходимым спасательным инвентарем.

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