Звал школьницу второй женой: в Норильске детский тренер задержан за призывы к экстремизму

Звал школьницу второй женой в гарем: в Норильске задержали тренера за призывы к экстремизму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске задержали тренера по дзюдо, работавшего в Детской спортивной школе №4. Как стало известно, 25-летнего молодого человека подозревают в тяжком преступлении – пособничестве терроризму. Сотрудники Управления ФСБ по краю вычислили, что он является приверженцем радикального течения в исламе. Имеет тесные контакты с боевиками, которые в настоящее время находятся в международном розыске, потому что состоят в незаконных вооруженных формированиях в Сирии. Пропагандой он занимался, используя мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Но это еще не все: стало известно, что в минувшем году подозреваемый использовал помещение школы для незаконных религиозных обрядов. Сюда наведывались до 70 человек, некоторые из них проходят по уголовным делам, связанным с терроризмом. Встречи проходили прямо в раздевалке. А ведь в школе более 400 подростков занимаются вольной борьбой, боксом, тхэквондо. Не исключено, что подростков тоже могли втягивать в радикальную идеологию. Это также предстоит выяснить.

Кроме того, есть информация, что объектом внимания подозреваемого были и девочки-подростки. В распоряжении издания Северный край оказались скриншоты переписки тренера и ученицы спортивной школы. Он уговаривал ее отречься от родителей, сбежать от них, сменить имя и стать второй женой в его гареме. «А ваша жена не будет против?» - спрашивала девочка и получила ответ: «Нет. Она будет довольна». К счастью, этого не случилось и девочка не поддалась на уговоры.

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