«Попал под влияние»: житель Норильска хранил экстремистскую литературу и оправдывал терроризм в соцсетях Фото: Мария ЛЕНЦ

В УФСБ по Красноярскому краю рассказали, что норильчанин общался с приверженцем радикального ислама и в итоге попал под его влияние. Мужчина не скрывал свою идеологию и рассказывал о ней в соцсетях. Во «Вконтакте» он в открытый доступ выкладывал посты, где публично оправдывал терроризм и одобрял деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Подозрительные высказывания норильчанина заинтересовали силовиков. Сотрудники ФСБ нагрянули домой к северянину, задержали его и провели обыски. Оперативники обнаружили у мужчины экстремистскую литературу. В отношении жителя Норильска завели уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

- В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

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